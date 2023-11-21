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Avrupa Alman tüketiciler ısıtma fiyatları için dava açtılar
Avrupa

Alman tüketiciler ısıtma fiyatları için dava açtılar

Yeniakit Publisher
2023-11-21 11:20:00 -
Alman tüketiciler ısıtma fiyatları için dava açtılar

Alman Tüketici Örgütleri Federasyonu (vzbv), bölgesel ısıtma için uyguladıkları fiyatlar nedeniyle E.ON ve Hansewerk Natur şirketlerine karşı toplu dava açtı.

Funke Mediengruppe gazetesinin haberine göre Alman Tüketici Örgütleri Federasyonu (vzbv), bölgesel ısıtma için uyguladıkları fiyatlar nedeniyle E.ON ve Hansewerk Natur şirketlerine karşı toplu dava açtı.

Habere göre vzbv, E.ON ve Hansewerk Natur'un 2021'den bu yana çeşitli bölgelerde fiyatlarını %100'den fazla artırdıklarını ve bazı durumlarda neredeyse dört katına çıkardıklarını belirtti.

Vzbv yönetim kurulu üyesi Ramona Pop, "E.ON ve Hansewerk Natur, muazzam ve şeffaf olmayan fiyat artışları için yasal ön koşullardan yoksundur" dedi.

Pop, Almanya'daki bölgesel ısıtma piyasasının tüketici dostu olmadığını, rekabet ve seçim özgürlüğünden yoksun olduğunu ve fiyat şeffaflığının çok az olduğunu söyledi.

"İki toplu dava ile vzbv, katılımcı tüketiciler için doğrudan geri ödeme talep ediyor," diyen Pop, bu durumdan etkilendiğini düşünen müşterilerin Federal Adalet Dairesi'ne kayıt yaptırarak toplu davalara ücretsiz olarak katılabileceğini sözlerine ekledi.
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