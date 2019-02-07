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Alman Spiegel: Türkiye olmasa kaos çıkardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine, Salı günü Ankara'ya gelen Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, resmi temaslar ve çeşitli ziyaretlerde bulunmuştu. Çipras'ın Erdoğan'la yaptığı görüşme, dünya basını tarafından da ilgiyle takip edildi. Alman Spiegel gazetesinde yayınlanan yazıda Türkiye'nin göçmen politikasıyla Yunan adalarında yaşanacak kaosun önüne geçtiği belirtildi.

07 Şubat 2019 Perşembe 12:19
Alman Spiegel: Türkiye olmasa kaos çıkardı

Alman Spiegel gazetesi, Erdoğan ile Çipras görüşmesine bugün de yer verdi. Spiegel, Çipras'ın Türkiye temaslarını, ''Türkiye ve Yunanistan tarihi rakipler. Ancak Erdoğan ve Çipras'ın güçlü bir ilişkisi var. Çünkü iki komşunun biribirine ihtiyacı var.'' şeklinde değerlendirdi.

Çipras: erdoğan dürüst bir adam

Çipras'ın Andalo Ajansı'na verdiği röportajı da haberine taşıyan gazete, ''Çipras, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan ilişkisinin saygı, samimiyet ve açıklığa dayandağını söyledi. Erdoğan'a Türkiye'deki darbe girişimi nedeniyle kendisini ilk arayan liderlerden biri olduğunu hatırlattı. Çipras, Erdoğan'ı ''dürüst bir adam'' olarak nitedeledi.'' ifadelerini kullandı.

Erdoğan: Yunanistan teröristler için güvenli cennet olmasın

Erdoğan ve Çipras'ı birbirine bağlayan ortak amaçların olduğunu yazan gazete, aynı zamanda anlaşmazlıkların listesinin oldukça uzun olduğunu belirtti.

Yazıda, Erdoğan'ın özellikle Yunanistan'a kaçan 8 darbeci asker ile ilgili, ''Yunanistan'ın teröristler için güvenli liman olmasını istemiyoruz.'' sözlerine yer verildi.

Türkiye olmasa kaos olurdu

Yazıda, Türkiye ile AB arasında 2016 yılında imzalanan mülteci anlaşması ile ilgili ''Türkiye ile yapılan anlaşmadan sonra Ege Denizi'nden Yunanistan'a geçen göçmen sayısında çarpıcı bir düşüş yaşandı. Yunan adaları, göçmenlerin insanlık dışı muameleye maruz kaldığı birer hapishaneye dönüşmüştü. Ancak yine de Türkiye anlaşmadan çekilirse Midilli, Chios ve Kos'taki durum kontrolden çıkacaktı.'' ifadelerine yer verildi.

Çipras'ın önünde seçimler var

Spiegel'e göre Çipras, bir yıl sonra yapılacak seçimlere hazırlanıyor. Makedonya ile yaşanan isim anlaşmazlığı konusunda henüz başarılı adımlar atan siyasetçi, Türkiye ile olan meseleleri de çözerek ''Problem çözen siyasetçi'' olarak görülmek istiyor.

Gazete Türk-Yunan görüşmelerini, Türk Akımı doğalgaz boru hattının Yunanistan'dan geçmesi, iki ülke arasındaki ekspres ulaşım yollarının artması ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin 4.2 milyar dolara ulaşması için önemli bir adım olarak değerlendirdi.

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 12:19
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