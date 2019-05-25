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Alman siyasetçilerden AP seçimleri öncesinde aşırı sağ uyarısı

SPD Genel Başkanı Andrea Nahles:- "(Seçimlerde) Asıl soru şu, herkesin iyi deneyimleri olduğu Avrupa mı yoksa ulusçuluğa geri dönüş mü? Biz aşırı sağcı popülistlere ve nasyonalistlere 'Hayır' diyerek karşı koymalıyız"- SPD'nin AP seçimlerindeki liste başı adayı Almanya Adalet Bakanı Katarina Barley:- "Popülistlere güç verildiğinde neler olabileceğini Brexit gösteriyor"- EPP'nin liste başı adayı Manfred Weber:- "(Avrupa'yı) Sağ ve sol nasyonalistlerin elimizden almasına izin vermeyeceğim. Maalesef anketler şu an yarın için iyi şeyler söylemiyor"

25 Mayıs 2019 Cumartesi 19:20
Alman siyasetçilerden AP seçimleri öncesinde aşırı sağ uyarısı

BERLİN (AA) - Almanya'da yarın yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri öncesinde siyasetçiler, aşırı sağcılar ve popülistlerin güçlenmesi konusuna uyarılarda bulundu.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Andrea Nahles, partisinin Darmstadt kentinde düzenlediği etkinlikte yaptığı konuşmada, AP seçimlerinin yön belirleme seçimi olduğunu belirterek, "Asıl soru şu, herkesin iyi deneyimleri olduğu Avrupa mı yoksa ulusçuluğa geri dönüş mü? Biz aşırı sağcı popülistlere ve nasyonalistlere 'Hayır' diyerek karşı koymalıyız." dedi.

Nahles, SPD'nin herkesin aylık maaşlarıyla yaşayabildiği sosyal Avrupa'dan yana olduğunu söyledi.

SPD'nin AP seçimlerindeki liste başı adayı Almanya Adalet Bakanı Katarina Barley de Trier kentinde partililere yönelik konuşmasında, aşırı sağcıların her şeyi yıkabileceklerini ancak bir şeyin nasıl inşa edildiğini bilmediklerini belirterek, "Popülistlere güç verildiğinde neler olabileceğini Brexit gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Halk Partisinin (EPP) liste başı adayı Manfred Weber de Münih'teki etkinlikte yaptığı konuşmada, şu an içinde yaşanılan Avrupa'nın en iyi Avrupa olduğuna dikkati çekerek, "Bunu sağ ve sol nasyonalistlerin elimizden almasına izin vermeyeceğim. Maalesef anketler şu an yarın için iyi şeyler söylemiyor." ifadelerini kullandı.

Katolik Kilisesinin Almanya Piskoposlar Konferansı Başkanı olan Münih Başpiskopusu Kardinal Reinhard Marx ve Almanya Protestan Kilisesi Konseyi Başkanı Heinrich Bedford-Strohm da Focus dergisine yazdıkları makalede aşırı sağcı partilere oy verilmemesini istedi.

Avrupa ve "çoğulculuk içinde birlik projesine" oy verenlerin barış projesinin devamı için oy kullanacaklarını kaydeden iki din adamı, hiçbir aşırı sağcı popülist partinin Avrupa'nın karşı karşıya kaldığı zorluklara yapıcı siyasi cevap veremediği görüşünü paylaştı.

Almanya'da yarın yapılacak AP seçimleri için 64,7 milyon seçmen oy kullanma hakkına sahip bulunuyor. Bunlardan 3,9 milyonu, AB’ye üye diğer ülkelerin vatandaşlarından oluşuyor.

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Haber Tarihi: 25 Mayıs 2019 Cumartesi 19:20
  1. Almanya
  2. Avrupa Parlamentosu seçimleri

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