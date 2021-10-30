Alman siyasetçiden küstahlık: İslam Almanya’ya uyumlu değil!

Kendisini özgürlükler ülkesi olarak tanımlayan Almanya’da Yeşiller’in ilk eyalet başbakanı Winfried Kretschmann’ın, “İslam Almanya’ya uyumlu değil” şeklindeki küstah açıklamasına tepki yağdı

Nefret söylemi Müslümanları incitti

Yeşiller Partili Başbakan Winfried Kretschmann Müslüman toplumunun tepki gösterdiği açıklamalarını "Herder Korrenpondenz" isimli dini dergiye yaptı. Başbakan Kretschmann'ın açıklamasında, "İslam Almanya'ya entegre değil, bazı yerlerde reform yapılması gerekiyor" sözleri Müslümanları incitti. Partisi söylemlerinde göçmenlere ve Müslümanlara sahip çıkan açıklamalar yaparken, Kretschmann saçmaladı.

Tepki yağdı

SWR'de çalışan gazeteci Merve Kayıkçı, başbakanın açıklamasını oportünist olarak nitelendirerek, "Böyle bir şey duymak sinir bozucu. Başbakan bu sözleriyle Almanya'daki tüm Müslümanları mı yoksa Almanya'da bulunan farklı İslami akımları mı kastediyor? Ayrıca, reform, neden diğer dinlerden değil de sadece İslam dininden talep ediliyor" diye sordu. Küstah açıklamaya, İslam İnanç Topluluğu'ndan da büyük tepki geldi.

'Anlaşılır gibi değil’

IGBW'den Muhittin Soylu, "Bir Katolik olan Başbakan Kretschmann'dan böyle bir açıklama duymak anlaşılmaz. Biz Müslümanlar ve İslami dini topluluklar olarak anayasamızı din özgürlüğü ve dini çeşitliliğinin garantisi olarak görüyoruz. Siyasi istek üzerine hiçbir din reforme edilemez. Almanya'da İslam'ın da reform sorunu değil, kabul ve tanınma sorunu var" dedi.

'İncitici ve tehlikeli’

Kabare sanatçısı Muhsin Omurca da, Almanların göçmenlerden farklı bir şey anladığı kanaatinde olduğunu belirtti. Muhsin Omurca, "Almanlar entegrasyonu daha çok asimilasyon olarak görüyor" diye konuştu. Freiburglu bir İslam alimi olan Abdel Hakim Ourghi ise "İslam gerçekten entegre değil" cümlesinin çok incitici ve tehlikeli olduğunu belirtti.