yeniakit.com.tr Türkiye'nin güney sınırında kurulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgede huzur ve istikrarı sağlamak amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı teröristlerin hamisi ve finansörü olan Batılı ülkeleri rahatsız etti.

Fransa, İngiltere, Almanya, Finlandiya, Norveç, Çekya, İtalya, İspanya, Hollanda, İsveç ve son olarak Kanada, harekat nedeniyle Türkiye'ye silah ambargosu başlattı. Türkiye'nin başlattığı harekata karşı bölgede yaşayan halkı zorla silah altına alan ve sivilleri katleden terör örgütü PKK/YPG'ye Batılı ülkelerin verdiği bu destek ise büyük tepkiyle karşılandı.

Alman sitesinden Suriye'yi parçalama anketi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) ortaklığında devam eden harekatta ABD'nin çekilmesiyle birlikte iyice yalnız kalan ve ağır kayıplar veren teröristler bölgeden çekilmeye başladı. Öte yandan Arapça yayın yapan Alman RT sitesi skandal bir anket yayınladı.

Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'yi parçalamasına ve bölgede terör estirmesine desten veren Alman sitesi ankete katılanlara "YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde devlet ilan etmesini destekliyor musunuz" diye sordu. Ankete katılan kullanıcıların yüzde 57,6'sı "destekliyorum" cevabını verirken yüzde 42,4'ü ise "desteklemiyorum" yanıtını verdi.

Alman sitesinin, Batı'nın Suriye’yi parçalamaya yönelik kirli amacını anketin altına gizleyerek servis ettiği bu paylaşım sosyal medyada büyük tepkiyle karşılandı.