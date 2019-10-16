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Alman sitesinden Suriye'yi parçalama anketi

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan terör örgütüne karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı, teröristlerin hamisi olan Batılı ülkeleri rahatsız etti. Teröristlere destek veren Alman RT sitesi skandal bir anket yayınladı. Terör destekçisi site ankete katılanlara "YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde devlet ilan etmesini destekliyor musunuz" diye sordu.

16 Ekim 2019 Çarşamba 18:34
Alman sitesinden Suriye'yi parçalama anketi

yeniakit.com.tr  Türkiye'nin güney sınırında kurulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgede huzur ve istikrarı sağlamak amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı teröristlerin hamisi ve finansörü olan Batılı ülkeleri rahatsız etti.

Fransa, İngiltere, Almanya, Finlandiya, Norveç, Çekya, İtalya, İspanya, Hollanda, İsveç ve son olarak Kanada, harekat nedeniyle Türkiye'ye silah ambargosu başlattı. Türkiye'nin başlattığı harekata karşı bölgede yaşayan halkı zorla silah altına alan ve sivilleri katleden terör örgütü PKK/YPG'ye Batılı ülkelerin verdiği bu destek ise büyük tepkiyle karşılandı.

Alman sitesinden Suriye'yi parçalama anketi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) ortaklığında devam eden harekatta ABD'nin çekilmesiyle birlikte iyice yalnız kalan ve ağır kayıplar veren teröristler bölgeden çekilmeye başladı. Öte yandan Arapça yayın yapan Alman RT sitesi skandal bir anket yayınladı.

Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'yi parçalamasına ve bölgede terör estirmesine desten veren Alman sitesi ankete katılanlara "YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde devlet ilan etmesini destekliyor musunuz" diye sordu. Ankete katılan kullanıcıların yüzde 57,6'sı "destekliyorum" cevabını verirken yüzde 42,4'ü ise "desteklemiyorum" yanıtını verdi.

Alman sitesinin, Batı'nın Suriye’yi parçalamaya yönelik kirli amacını anketin altına gizleyerek servis ettiği bu paylaşım sosyal medyada büyük tepkiyle karşılandı.

 

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 18:34
  1. Türk Silahlı Kuvvetleri
  2. Suriye Milli Ordusu
  3. Barış Pınarı Harekatı
  4. PKK
  5. YPG
  6. Fransa
  7. İngiltere
  8. Almanya
  9. Finlandiya
  10. Norveç
  11. Çekya
  12. İtalya
  13. İspanya
  14. Hollanda
  15. İsveç

YORUM YAZ

  • ahmetahmet28 dk önce
    golan tepelerini israile ilhakina ses cikarmatan bu ahlaksizlaracigneyi batirmak sart! bavyera eyaletinin turklere vs verilmesi konusunda bir anket yapalim
  • AvcıAvcı31 dk önce
    Değerli akit çalışanları sizi saygı ile selamliyorum.Ovalı inin anketini servis edin. Almanlar, Merkel okusun.
  • OvalıOvalı46 dk önce
    Bizimkilerde anket yapsın Almanya Rusya'ya katılmak istermi? Anket sonucu % 65 .6 evet % 34.4 hayır. Alın size anket
  • Tr.Tr.58 dk önce
    Bende Bavyeranın Almanyadan ayrılmasını destekliyorum

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