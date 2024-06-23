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Avrupa Alman şirket Türkiye’yle ilgileniyor
Avrupa

Alman şirket Türkiye’yle ilgileniyor

Yeniakit Publisher
2024-06-23 15:58:00 -
Alman şirket Türkiye’yle ilgileniyor

JadeWeserPort Wilhelmshaven Limanı Üst Yöneticisi (CEO) Marc-Oliver Hauswald, Türkiye’de yatırım yapabileceği sinyalini verdi.

Almanya ile Mersin'i birbirine bağlayan JadeWeserPort Wilhelmshaven Limanı Üst Yöneticisi (CEO) Marc-Oliver Hauswald, Türkiye'nin harika bir altyapısı ve önemli bir iş gücü olduğunu belirterek, "Türkiye pazarıyla yakından ilgileniyoruz çünkü gelecekte çok fazla fırsat olduğunu düşünüyoruz" dedi. Kovid-19 salgını ve Ukrayna-Rusya Savaşı, tedarik zincirinde köklü değişikliklere kapı aralarken birçok uluslararası şirket de tedarik zincirlerini yeniden yapılandırmaya başladı.

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