Alman şirket Türkiye’yle ilgileniyor

Almanya ile Mersin'i birbirine bağlayan JadeWeserPort Wilhelmshaven Limanı Üst Yöneticisi (CEO) Marc-Oliver Hauswald, Türkiye'nin harika bir altyapısı ve önemli bir iş gücü olduğunu belirterek, "Türkiye pazarıyla yakından ilgileniyoruz çünkü gelecekte çok fazla fırsat olduğunu düşünüyoruz" dedi. Kovid-19 salgını ve Ukrayna-Rusya Savaşı, tedarik zincirinde köklü değişikliklere kapı aralarken birçok uluslararası şirket de tedarik zincirlerini yeniden yapılandırmaya başladı.