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Yıllık cirosu 182 milyon avro! Alman silah şirketine ağır ceza

Almanya'nın önde gelen silah şirketlerinden Heckler-Koch'a, beş eski çalışanının, yasa dışı yollarlaMeksika'nın sorunlu bölgelerine makineli tüfek sattıkları için şirketi 3,7 milyon avro para cezası verildi.

21 Şubat 2019 Perşembe 16:28
Yıllık cirosu 182 milyon avro! Alman silah şirketine ağır ceza

Almanya’da mahkeme, ülkenin önde gelen silah şirketlerinden Heckler-Koch'a, Silah Kontrol Kanunu’nu ihlal ettiği gerekçesiyle 3,7 milyon para cezası verdi.

 4 bin 500 G36 piyade tüfeği gönderildi

Stuttgart Eyalet Mahkemesi, Heckler-Koch şirketinin beş eski çalışanının, yasa dışı yollarla Meksika'nın sorunlu bölgelerine makineli tüfek sattıkları için şirketi 3,7 milyon avro para cezasına çarptırdı.

Mahkeme kararında, şirketin Silah Kontrol Kanunu’na aykırı olarak yaklaşık 4,1 milyon avro değerindeki 4 bin 500 G36 piyade tüfeğini, Meksika'nın kuzeyinde uyuşturucu mafyası ile güvenlik güçleri arasında sıkça çatışmaların çıktığı bölgeye gönderdiği ifade edildi.

Yıllık cirosu 182 milyon avro

2006 ila 2009 yıllarında yapılan satışta kusuru bulunan iki eski şirket çalışanına verilen 17 ve 22 aylık hapis cezaları ise ertelendi.

Heckler-Koch’un yıllık cirosunun 182 milyon avro olduğu belirtildi.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 16:28
  1. Stuttgart Eyalet Mahkemesi
  2. Heckler-Koch
  3. Meksika
  4. G36 piyade tüfeği
  5. Silah Kontrol Kanunu

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