0553 313 94 23

Alman Savcılığı, Germania CEO’su Balke hakkında soruşturma başlattı

Almanya’nın en büyük özel havacılık firmalarından Germania Hava Yolları’nın geçtiğimiz aylarda iflasının ardından, mağdur ettiği on binlerce yolcu için için son umut da tükenirken, Alman savcıları şirketin CEO’su Karsten Balke hakkında da iflas sürecinde bilet satışı yapmak iddiası ile soruşturma başlattı.

29 Mart 2019 Cuma 16:48
Alman Savcılığı, Germania CEO’su Balke hakkında soruşturma başlattı

Almanya’nın en büyük özel havacılık firmalarından Germania Hava Yolları’nın geçtiğimiz aylarda iflasının ardından, mağdur ettiği on binlerce yolcu için için son umut da tükenirken, Alman savcıları şirketin CEO’su Karsten Balke hakkında da iflas sürecinde bilet satışı yapmak iddiası ile soruşturma başlattı.


Almanya, İsviçre ve Türkiye dahil birçok ülkeye uçuş gerçekleştiren Germania Havayolları’nın iflasının ardından, seyahat acentalarının ön bilet satışı yaptığı on binlerce yolcu mağdur oldu. İflasın ardından, iflas yöneticisi Rüdiger Wienberg atanmıştı. Germania Hava Yolları’nı krizden kurtarmak isteyen Air Berlin yöneticisi Joachim Hunold ve girişimci Hans Rudolf Wöhrl kurtarıcı olarak oyuna girdi ancak anlaşma sağlanamadı. İflas yöneticisi Wienberg, son görüşmelerin de sonuçsuz kaldığını duyurdu.



Soruşturma başlatıldı


Berlin savcılığı çok sayıda mağdurun, Germania Havayolları Yöneticisi (CEO) Karsten Balke hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirterek, Balke hakkında iflas sürecinde bilet satışı yapmaktan iflas ve sahtekarlık soruşturması başlattı. Balke ise kendine yönelik iddiaları kabul etmedi.



Türk yolcular mağdur


Germania, Adana, Antalya, Balıkesir-Edremit, Ankara, Gaziantep, Hatay, İstanbul-Atatürk, Zafer (Kütahya-Afyon-Uşak), Malatya, Elazığ, Trabzon, Zonguldak, Samsun, Gazipaşa, Dalaman, Bodrum ve Kayseri hatlarında uçuş gerçekleştiriyordu. İflasın ardından bu şehirlere uçmak isteyen on binlerce Türk yolcu da mağdur oldu.


Öte yandan bin 700 çalışanı bulunan şirket geçtiğimiz yıl 370 milyon euro ciro yapmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 16:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Soylu: "Seçim günü 553 bin personel görevi başında olacak.6 bin 745 zırhlı araç, 126 hava aracı, 294 deniz aracı da seçim güvenliğinde kullanılacak"
    1. Soylu: "Seçim günü 553 bin personel..
    2. Başörtülü öğrencilere ve Cumhurbaşkanı..
    3. Avcılar’da sevgi yürüyüşü
    4. Soylu: "Seçim sonuçlarını bahane..
    5. Togar: "Sandıktan iş, aş ve istihdam..
    6. AİÇÜ’de Kitap Ödüllü Lugat Bilgisi ve..
    7. Suriye halkından Türk askerine destek..
    8. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay,..
    9. Ali Osman Bilgin: "Muhsin Yazıcıoğlu..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ayasofya’yı..
    11. Başkan Palancıoğlu: "Türkiye’ye örnek..
    12. Fuat Oktay’dan Bükreş Türk..
    13. Annesi ölen sıpayı at besliyor
    14. Adıyaman yerel seçim sonuçları 2019 |..
    15. Işıksu: “İnançlıyız, kararlıyız,..
    16. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde..
    17. Türkiye’deki şirketlerin 2019 işletme..
    18. AİHM'e gönderilen isimler uygun bulundu
    19. Futbol: Hazırlık maçı
    20. Bağımsız adaydan "Kalabalığı nasıl..
    21. Kayseri'de "Prof. Dr. Fuat Sezgin"..
    22. FETÖ şüphelisi Eskişehir'de enselendi
    23. İyi Parti’li kurucular MHP saflarına..
    24. HDP, Diyarbakır ve Mardin'de havasını..
    25. Bab'da Türkiye'ye destek gösterisi
    26. İstifa eden 8 İngiliz vekil yeni parti..
    27. New York borsası yükselişle açıldı
    28. 57 kaçak göçmen yakalandı, 2..
    29. İngiltere’de konut fiyatları yüzde 0,7..
    30. Malatyalı STK’lardan ‘Ayasofya’..
    Almanya Alevi silahını çıkarttı!
    Almanya Alevi silahını çıkarttı!
    Yunanistan'da Ayasofya paniği
    Yunanistan'da Ayasofya paniği
    Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması!
    Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması!
    Erdoğan’ın Ayasofya kararı Batı’yı kudurttu! Harekete geçtiler
    Erdoğan’ın Ayasofya kararı Batı’yı kudurttu! Harekete geçtiler
    TSK'dan sınıra askeri sevkiyat
    TSK'dan sınıra askeri sevkiyat

    Günün Karikatürü

    29 Mart 2018
    Marketlerde tanzim satışlar resmen başladı!
    Marketlerde tanzim satışlar resmen başladı!
    Hulusi Akar açıkça uyardı: Herkes uzak dursun
    Hulusi Akar açıkça uyardı: Herkes uzak dursun