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Alman sanayi firmalarının ihracat beklentisi arttı

Alman Sanayi Sektöründe İhracat Beklenti Endeksi, şubat ayında toparlanarak 7,2 puana çıktı - Ifo Başkanı Clemens Fuest:- “Trump yönetiminin ek gümrük vergisi tehditleri, mevcut durumda Alman otomotiv sektörünün ihracat beklentisinde olumsuz bir etki göstermedi”

25 Şubat 2019 Pazartesi 15:21
Alman sanayi firmalarının ihracat beklentisi arttı

BERLİN (AA) - Almanya'da Ifo İhracat Beklenti Endeksi, bu ay 7,2 puana yükseldi.

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Almanya için şubat ayı ihracat beklentileri anketinin sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, Almanya'da bu yılın ocak ayında 6 puan olan Sanayi İhracat Beklenti Endeksi, şubat ayında dört aydır art arda düşüşün ardından yükselişe geçerek 7,2 puana çıktı.

Ifo Başkanı Clemens Fuest, ankete ilişkin yaptığı değerlendirmede, Alman sanayisinin zorlu bir küresel ortamda potansiyelini koruduğunu bildirdi.

Fuest, ABD Başkanı Donald Trump'ın ek gümrük vergisi tehditlerinin, mevcut durumda Alman otomotiv sektörünün ihracat beklentisinde olumsuz bir etki göstermediğini belirterek, “Bununla birlikte, firmalar mevcut durum hakkındaki değerlendirmelerinde açıkça ayrışıyor. Şu anda, sektörde ihracatta ne bir artış ne de bir düşüş öngörülüyor. Buna karşılık, yiyecek ve içecek sektörü, dış ticarette önemli bir büyüme bekliyor. Bununla birlikte, makine sektöründeki ihracat ivmesi son aylarda önemli ölçüde azaldı. Yurt dışından gelen ek siparişler neredeyse hiç beklenmiyor.” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 15:21
  1. Ifo ihracat Beklenti Endeksi
  2. şubat

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