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Avrupa Alman Robert Koch Enstitüsü Başkanı konuştu! Salgın bakın ne zaman sona erecekmiş
Avrupa

Alman Robert Koch Enstitüsü Başkanı konuştu! Salgın bakın ne zaman sona erecekmiş

Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler, Kovid-19 salgınının 2022 yılının sonuna kadar süreceğini tahmin etti.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 15:43:00 -
Alman Robert Koch Enstitüsü Başkanı konuştu! Salgın bakın ne zaman sona erecekmiş

Almanya’da salgın hastalıklarla mücadeleden sorumlu Robert Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Lothar Wieler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının 2022 sonuna kadar süreceği değerlendirmesinde bulundu. Wieler, Berlin’de düzenlenen basın toplantısında, virüsün ortaya çıkmasından bu yana Almanya’da yaklaşık 3,35 milyon vaka tespit edildiğini hatırlatarak, “Virüs sınır tanımıyor. Salgın ile mücadele ancak tüm dünyada kontrol altına alınması durumunda başarılı olur.” ifadesini kullandı.

Kovid-19 için geliştirilen aşıların virüsü ortadan kaldırmasa bile durumun daha da kötüye gitmesini önleyeceğini kaydeden Wieler, Almanya’da çok aşı yapıldığına ancak yine de aşı yapılması gereken pek çok insanın olduğuna dikkati çekti. Wieler, “Salgınının 2022 yılı sonuna kadar süreceğini tahmin ediyoruz.” dedi.

Öte yandan ülkede ilk kez bir günde bir milyondan fazla aşı yapıldığı bildirildi. Sağlık Bakanlığından 28 Nisan’da yapılan açıklamada, 1 milyon 88 bin kişinin aşı olduğu ve toplamda 27 milyon 803 bin kişiye Kovid-19 aşısı yapıldığı belirtildi.

Üçüncü Dalga Ve Kısıtlamaların Süresi

Enstitünün başkanı, mart ayındaki bir diğer açıklamasında, Almanya’nın salgının 3. dalgasına girdiğini belirtmiş ve kısıtlamaların daha ne kadar devam edeceğinde beliryeci faktörün aşılama kampanyası olduğunu açıklamıştı. Wieler, herhangi bir üretim ya da lojistik sorununun çıkmaması durumunda sonbaharda Almanya’nın yüzde 80’inin aşılanmış olacağına ve ancak bu sayede virüse karşı bağışıklık kazanılabileceğine dikkati çekerek, “Ancak böyle bir durumda Almanya’daki tüm tedbirler kaldırılabilir.” demişti. 

 

 

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