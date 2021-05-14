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Avrupa Alman polisinden kritik sahtekarlık uyarısı!
Avrupa

Alman polisinden kritik sahtekarlık uyarısı!

Alman polisi sahte aşı kimliğinin ciddi bir sorun haline geldiğini açıkladı. Aşı olanlara ve Covid-19'u atlatanlara muafiyetler tanınması nedeniyle sahte aşı kimliği sorununun ortaya çıktığı belirtiliyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-14 14:53:00 -
Alman polisinden kritik sahtekarlık uyarısı!

Almanya'da polis, aşı olan ve Covid-19 hastalığını atlatanlara muafiyet ve kolaylıklar öngören düzenlemenin Pazar günü yürürlüğe girmesi ile sahte aşı kimliğinin ciddi bir sorun haline gelmeye başladığını açıkladı.

Polis virüs taşıyan bireylerin sahte kimlikle seyahat kısıtlamalarından kaçabileceğini ve negatif korona testi ibraz edilmesi gereken hizmetlerden yararlanabileceği ve bu şekilde hastalığı yayabileceği uyarısında bulundu.

Alman Dedektif Federasyonu (BDK) Başkanı Sebastian Fiedler Handelsblatt gazetesine yaptığı açıklamada "Bu bir sorun ve aşı olanların temel haklardan yoksun kalmasını engellediği müddetçe de sorun olmaya devam edecek" dedi.

 

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