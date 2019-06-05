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Alman polisinden düğün konvoylarında asayişi bozanlara broşürlü uyarı

Türkiye’den sonra en çok Türk vatandaşının yaşadığı Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaleti polisi Ramazan ayının sona ermesi ve yeniden düğün mevsiminin başlamasından dolayı düğün konvoylarında asayişi bozanları el broşürleriyle uyardı.

05 Haziran 2019 Çarşamba 12:00
Alman polisinden düğün konvoylarında asayişi bozanlara broşürlü uyarı

Türkiye’den sonra en çok Türk vatandaşının yaşadığı Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaleti polisi Ramazan ayının sona ermesi ve yeniden düğün mevsiminin başlamasından dolayı düğün konvoylarında asayişi bozanları el broşürleriyle uyardı.


Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaleti polisi, Türk düğün konvoylarında yaşanan olumsuzluklardan dolayı broşür yayınlayarak davranış kurallarını içeren bilgiler dağıttı. KRV Polisi, “karayolu güvenliğini” ciddi şekilde bozan durumlardan sorumlu olanlara beş yıla kadar hapis cezası öngörülmektedir” ifadeleriyle sürücüleri uyardı. Kuzey Ren-Vestfalya İçişleri Bakanlığı, eyaletteki polis merkezlerine gönderdiği talimatta düğünler için daha fazla önlemlerin alınması talimatını verdi.


İçişleri Bakanı Herbert Reul, bu zamana kadar düğünlerde yaşanan kanun ihlallerini dikkate alarak hazırladıkları broşürde "Trafik kurallarına uyun. Trafik sıkışıklığına neden olmayın. Hatalı sollama yaparak trafikte tehlike oluşturmayın. Havai fişekleri atma konusundaki kurallara uyun. Korna çalarak ses kirliliğine neden olmayın. Başkalarını rahatsız etmeyin. Silah taşımayın. Yapılan ikazlara uymayanların araçlarına el konulacak, hapis cezası dahil olmak üzere ağır para cezalarını kesilecek yapıldı” ifadelerinin yer aldığını belirtti.


İçişleri Bakanlığı, Nisan ayında eyalette gerçekleşen düğünlerden 104’ün de yaşayan kanunsuzluklar yüzünden şikayet geldiğini duyurdu. NRW İçişleri Bakanlığı, kural ihlallerine ve trafikteki müdahalelere karşı gerekli tüm önlemlerin alındığını, kontrollerin havadan da takip edileceğini duyurdu.

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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 12:00
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