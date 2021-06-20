Alman polisi, o camiye saldıran kişiyi arıyor!
Almanya'nın Duisburg kentindeki Marxloh camiinde geçen hafta çıkan yangının kasten çıkarıldığı tahmin ediliyor. Polis bisikletli bir şahsı arıyor.
Almanya’da polis, Duisburg şehrindeki Marxloh camiinde çıkan yangınla ilgili olarak bisikletli bir kişiyi arıyor. Polis ilgili şahsın, geçen hafta Pazar günü İslam Toplumu Millî Görüş’e (IGMG) bağlı Duisburg Marxloh Camiinin çöp bidonlarının yanmasının faili olma ihtimali üzerinde duruyor.
Geçen hafta pazar günü sabahleyin saat 05:00 sularında çöp bidonlarının yanması sonrası camide hasar oluşmuştu.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında söndürülmüştü. Duisburg polisi, yangının kundaklama sonucu meydana gelme ihtimalini göz önünde bulundurarak, o saatlerde yangın mahallinde bulunan bisikletli bir kişiyi arıyor.