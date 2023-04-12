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Avrupa Alman patronları hükümeti uyardı! Avrupa’da herkes rahatsız
Avrupa

Alman patronları hükümeti uyardı! Avrupa’da herkes rahatsız

Yeniakit Publisher
2023-04-12 08:18:00 -
Alman patronları hükümeti uyardı! Avrupa’da herkes rahatsız

Almanya’da hükümet, son üç nükleer santrali devre dışı bırakmayı planlarken, iş dünyası, hükümete enerji arzında yaşanacak darboğaz uyarısı yaptı.

İŞVERENLER RAHATSIZ

Almanya, Rusya-Ukrayna savaşının sebep olduğu enerji krizi nedeniyle daha önce ertelediği son üç nükleer santrali kapatma kararını 15 Nisan'da uygulamaya koyacak. Bu karar, halkta olduğu gibi işverenlerde de rahatsızlık oluşturdu. Almanya Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DHIK) Başkanı Peter Adrian, hükümetin planını eleştirerek, enerjide arz darboğazları ve yüksek fiyatlar konusunda uyarıda bulundu.

RİSK UZUN VADELİ

Adrian, "Doğal gaz fiyatlarındaki düşüşe rağmen Almanya'daki çoğu şirket için enerji maliyetleri yüksek olmaya devam ediyor. Aynı zamanda, arz güvenliği kaynaklı riskler halen sürüyor. Söz konusu riskler, sadece gelecek kış aylarında değil, uzun vadede de sürecek. Bu nedenle, enerji arzını genişletmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam etmeliyiz. Ülke mevcut tüm enerji kaynaklarına bağımlıdır" dedi. 

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