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"Alman otomobilleri ABD'nin güvenliğini tehdit ediyor" tartışması

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert: - "Biz aylardan beri ticari konularda görüşmelere devam edilmesinin önemli olduğu yönündeki tavrımızı ortaya koyduk. Çözümün müzakere masasında bulunması için çaba harcayacağız"

18 Şubat 2019 Pazartesi 18:52
"Alman otomobilleri ABD'nin güvenliğini tehdit ediyor" tartışması

BERLİN (AA) - Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, "Alman otomobillerinin ABD'nin güvenliğini tehdit ettiği" tartışmasına ilişkin, bu konuda çözümün müzakere masasında bulunması için çaba harcayacaklarını söyledi.

Berlin'de basın toplantısı düzenleyen Seibert, ABD Ticaret Bakanlığının, Başkan Donald Trump'a otomobillerin ve otomobil parçalarının ithalatının ABD'nin ulusal güvenliğini tehdit edip etmediğine ilişkin bir rapor sunduğunu söyledi.

Seibert, aldıkları duyuma göre, ABD Ticaret Bakanlığının, raporda, araçların ithal edilmesinin ABD'nin ulusal güvenliğini tehdit ettiğini varsaydığını aktardı.

Raporun henüz kamuoyuyla paylaşılmadığına ve içeriğini bilmediklerine işaret eden Seibert, AB Komisyonun transatlantik ticari ilişkilerin genişletilmesine ilişkin ABD ile müzakereler yaptığını anımsattı.

Bu müzakerelerde AB Komisyonunun yanında olduklarını ifade eden Seibert, "Biz aylardan beri ticari konularda görüşmelere devam edilmesinin önemli olduğu yönündeki tavrımızı ortaya koyduk. Çözümün müzakere masasında bulunması için çaba harcayacağız." dedi.

Seibert, bunun doğru bir yol olduğunu, ABD'nin otomobillerin ithalatına vergi getirmesi durumunda ise konuyu AB içinde değerlendireceklerini kaydetti.

ABD Başkanı Trump'ın nasıl karar vereceğini bekleyeceklerini vurgulayan Seibert, ticari engellerin Avrupa, ABD ve dünya ekonomisine olumsuz etki yapacağını savundu.

- "Alman otomobilleri ulusal güvenlik tehdidi"

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, ''Alman otomobillerinin ABD'nin ulusal güvenliğini tehdit ettiğini" söylemişti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de hafta sonu düzenlenen 55. Münih Güvenlik Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, konuyu gündeme getirerek, "Biz otomobillerimizle gurur duyuyoruz. Almanya tarafından üretilen otomobillerin ABD'nin güvenliği için tehdit unsuru olarak görülmesi bizi ürkütür." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Merkel, ABD'nin Alman otomobillerini tehdit olarak görmesini anlayamadığını belirterek, ''Otomobiller Amerika'da Güney Carolina eyaletinde BMW'nin en büyük fabrikasında üretiliyor. Bavyera'da değil, Güney Carolina'da. Bence bir araya gelip konuşmak en iyisi olacaktır.'' ifadesini kullanmıştı.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 18:52
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