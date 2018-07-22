Alman ordusunda büyük kriz! Asker bulamıyorlar

Alman silahlı kuvvetleri, personel açığını diğer Avrupa Birliği ülkelerinden kapatmayı planlıyor. Alman Savunma Bakanlığından bir yetkili Alman Haber Ajansı'na (dpa) yaptığı açıklamada "ordunun büyüyeceğini ve vasıflı ordu mensubu bulabilmek için bütün seçeneklerin gözden geçirilmekte olduğunu" söyledi.

Avrupa Birliği vatandaşlarının Alman ordusuna katılmasının 2016 yılından bu yana gündemde olduğunu belirten sözcü, planların revize edilen personel stratejisine dâhil edildiğini açıkladı.

Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin (SPD) savunma politikası sözcüsü Karl-Heinz Brunner, Augsburger Allgemeine gazetesine verdiği demeçte Avrupa Birliği vatandaşlarının Alman ordusuna alınmasının gerçek dışı bir düşünce olmadığını belirterek "Ancak Alman pasaportu verme vaadiyle de yabancıların silahlı kuvvetlere alınması Alman ordusunun lejyonerler ordusuna dönüşme tehlikesini doğurabilir” şeklinde konuştu.

MUHALEFETTEN ELEŞTİRİ

Alman Silahlı Kuvvetleri yıllardır eleman sıkıntısı çekiyor. Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partisinin meclis grubu savunma sözcüsü Florian Hahn "Avrupa Birliği'ndeki serbest dolaşım prensipleri doğrultusunda formüller geliştirilebileceğini, ancak her askerin sadakatinden emin olunması gerektiğini" söyledi.

Sağ popülist Almanya İçin Alternatif (AfD) partisinin Meclis Grup Başkanı Alice Weidel da yerleşik siyasi iradenin sağduyudan uzaklaştığını, eleman açığının mecburi askeri hizmetin kaldırılmasından kaynaklandığını ve bu durumun derhal düzeltilmesi gerektiğini söyledi.

Deutsche Welle Türkçe