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Avrupa Alman ordusu savaşa mı hazırlanıyor? 'Halkımızın askerlik yapma isteği...'
Avrupa

Alman ordusu savaşa mı hazırlanıyor? 'Halkımızın askerlik yapma isteği...'

Alman ordusu, Ukrayna'daki savaşın başlamasından bu yana, potansiyel başvuru sahiplerinin orduya katılma isteğinde bir artış olduğunu kaydetti.

Yeniakit Publisher
2022-03-31 17:08:00 -
Alman ordusu savaşa mı hazırlanıyor? 'Halkımızın askerlik yapma isteği...'

Alman askeri sözcüsü, Alman Basın Yayın kuruluşuna yaptığı açıklamada, Ukrayna-Rusya savaşının başlamasından bu yana Alman ordusunun internet sayfasındaki iletişim formu veya yardım hattı aracılığıyla orduyla iletişime geçen kişi sayısında artış yaşandığını söyledi.

DPA’nın haberine göre, sözcü, orduya yapılan başvuruların gerçek sayısı hakkında somut sonuçlar açıklamanın hala mümkün olmadığını kaydetti.

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