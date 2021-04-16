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Avrupa Alman ordusu Rusya'ya karşı harekete geçti
Avrupa

Alman ordusu Rusya'ya karşı harekete geçti

Almanya’nın Altengrabow poligonunda, Rusya’yı yıldırma operasyonuna hazırlık kapsamında Alman ordusunun tatbikatının başladığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-16 07:11:00 -
Alman ordusu Rusya'ya karşı harekete geçti

Alman medyası tarafından paylaşılan haberde net bir Rusya vurgusu ise yapılmadı.

Tatbikat, NATO’nun Litvanya’da Rusya’yı yıldırma operasyonuna hazırlık olarak nitelendirildi.

Eğitim topçu taburunun komutanlarından biri, muhabirlere yaptığı açıklamada “NATO, 2014’te oraya önceden asker yerleştirme kararı aldı ki, bu bir sinyal olsun. Görevimiz bundan ibaret. Bölümümüzün bu yıl ve önümüzdeki üç yıl için görevi budur” ifadesini kullandı.

Haberde, operasyonun, 'müttefik ülkelerin doğu sınırlarının güvenliğini sağlamayı' amaçladığı ifade edildi.

 

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