Alman ordusu da Ortadoğu'da üs kuracak

Alman Savunma Bakanı Ursula von der Leyen cumartesi günü Ürdün'e yaptığı ziyaret sırasında Ortadoğu'da uzun vadeli bir askeri konumlanmanın ihtimal dahilinde olduğunu açıkladı. Azrak kentindeki askeri üssü ve burada bulunan 300 Alman askerini ziyaret eden bakan von der Leyen, Almanya'nın bölgede bir stratejik üsse ihtiyacı olup olmadığı sorusuna, "Önce yaptığımız bu askeri çıkarmayı başarıyla sonlandırmamız gerekiyor. Bu fikrin üstünü çizmek istemiyorum, böyle söyleyeyim" şeklinde cevap verdi. Von der Leyen ve diğer hükümet yetkilileri geçen hafta Suriye rejiminin İdlib'de kimyasal silah kullanması ihtimaline karşı gerekli önlemler alınması gerektiğini dile getirmiş, Almanya Başbakanı Angela Merkel ise böyle bir saldırı karşısında Almanya'nın seyirci kalmayacağını açıklamıştı.

MUHALEFET İSTEMİYOR



Diğer yandan Almanya'nın Suriye'ye müdahale etmesi konusunda iktidar koalisyonu ikiye ayrılmış durumda. Koalisyondaki Sosyal Demokrat Parti, Birleşmiş Milletler tarafından talep edilmediği sürece herhangi bir askeri müdahalenin yapılmamasını istiyor. İngiliz haber ajansı Reuters, Almanya'nın ABD öncülüğündeki Suriye rejim karşıtı koalisyonu ile muhalefet arasında kaldığını belirterek, ABD'nin Alman hükümetine NATO'ya daha çok harcama yapması ve sorumluluk alması gerektiği yönünde baskı kurduğunu hatırlattı.