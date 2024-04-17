Alman Ordusu imama kapı açtı
ÜÇ bin civarında Müslüman askerin görev yaptığı Alman Ordusu'nda imam görevlendirilmesi için yıllardır yapılan çağrılar karşılık buldu.
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'un, Müslüman askerlere manevi destek için orduda imam görevlendirmesini onayladığı aktarıldı. Yakında imamların göreve başlayacağı da ifade edildi.
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'un, Alman Ordusu'nda görev yapan yaklaşık üç bin Müslüman askere manevi destek sağlamak amacıyla imam görevlendirilmesine onay verdiği bildiriliyor. Yıllardır süregelen çağrıların sonucunda gerçekleşen bu adım, Müslüman askerlerin dinî ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Göreve başlayacak imamların yakın zamanda atanacağı belirtiliyor.
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