  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Avrupa Alman Ordusu imama kapı açtı
Avrupa

Alman Ordusu imama kapı açtı

Yeniakit Publisher
2024-04-17 10:21:00 -
Alman Ordusu imama kapı açtı

ÜÇ bin civarında Müslüman askerin görev yaptığı Alman Ordusu'nda imam görevlendirilmesi için yıllardır yapılan çağrılar karşılık buldu.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'un, Müslüman askerlere manevi destek için orduda imam görevlendirmesini onayladığı aktarıldı. Yakında imamların göreve başlayacağı da ifade edildi.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'un, Alman Ordusu'nda görev yapan yaklaşık üç bin Müslüman askere manevi destek sağlamak amacıyla imam görevlendirilmesine onay verdiği bildiriliyor. Yıllardır süregelen çağrıların sonucunda gerçekleşen bu adım, Müslüman askerlerin dinî ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Göreve başlayacak imamların yakın zamanda atanacağı belirtiliyor.

İngiliz cerrah, Almanların rezaletini anlattı! Filistin'in sesini kesiyorlar
İngiliz cerrah, Almanların rezaletini anlattı! Filistin'in sesini kesiyorlar

Dünya

İngiliz cerrah, Almanların rezaletini anlattı! Filistin'in sesini kesiyorlar


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Alman ordusundan beklenmedik "Türk asker" kararı! Tam 3 bin imam için apar topar harekete geçtiler
Alman ordusundan beklenmedik “Türk asker” kararı! Tam 3 bin imam için apar topar harekete geçtiler

Dünya

Alman ordusundan beklenmedik “Türk asker” kararı! Tam 3 bin imam için apar topar harekete geçtiler

Milei: Arjantin, Almanya'ya benzeyebilirdi
Milei: Arjantin, Almanya'ya benzeyebilirdi

Dünya

Milei: Arjantin, Almanya'ya benzeyebilirdi

Almanya'da Türk siyasetçiye görülmemiş İran baskısı! Önce sildirdiler, şimdi ise o kadar ileriye gittiler ki...
Almanya'da Türk siyasetçiye görülmemiş İran baskısı! Önce sildirdiler, şimdi ise o kadar ileriye gittiler ki...

Gündem

Almanya'da Türk siyasetçiye görülmemiş İran baskısı! Önce sildirdiler, şimdi ise o kadar ileriye gittiler ki...

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23