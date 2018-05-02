Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Alman Ordusu dökülüyor! Şoke eden rapor...

Alman Ordusu'nda, "Eurofighter" avcı uçaklarının operasyonel hazırlığı ile ilgili büyük sorunlar yaşandığı ve teknik sorunlar nedeniyle savaş uçaklarının bir çoğunun görev alamayacak durumda olduğu belirtildi.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 20:02
Alman Ordusu dökülüyor! Şoke eden rapor...

Almanya'da Hava Kuvvetleri raporuna dayandırılan habere göre, Alman Ordusu'nda, "Eurofighter" avcı uçağının operasyonel hazırlığıyla ilgili büyük sorunlar yaşadığı, bu nedenle Almanya'nın NATO'ya verdiği askeri taahhütleri yerine getiremeyeceği ifade edildi. Kendi kendini koruma sistemi ile ilgili teknik sorunlardan dolayı sadece yaklaşık 10 uçağın gerçek kullanıma hazır olduğu belirtilirken, bir savunma sözcüsü çözüm üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Şubat ayında ekipman durumu hakkında açıklamalar yapılmış tanklar ve uçakların kullanım dışı olduğu belirtilmişti. Raporda, Alman Ordusu'nda bulunan 244 savaş tankının sadece 95'inin faaliyete geçtiği vurgulanmıştı. Rapora göre ordunun çok yönlü mevzilendirilmesi noktasında “kabiliyet eksikliğinin” mevcut olduğu, bunun en azından 2021'e kadar süreceği belirtilmişti. Raporda ayrıca NATO Mukabele Kuvveti (NRF) kapsamındaki acil müdahale gücü için kurşun geçirmez yelek, kışlık giysi ve çadır eksikliği olduğu aktarılmıştı. Diğer taraftan savunma uzmanları acilen orduya ek bütçe ayrılması ve acilen ordunun yenilenmesi uyarısında bulunuyor.

Savunma bakanı ek bütçe istedi

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, ordunun yenilenmesi için savunma bütçesine ek 12 milyar euro istemişti. Almanya'nın 2017'deki savunma bütçesi yaklaşık 37 milyar euroyken, 2018'deki bütçenin 39 milyar euro olması bekleniyor.

Uluslararası projeler iptal edilebilir

Ek bütçenin onaylanmaması halinde Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, 2019 için planlanan uluslararası silahlanma projelerinin durdurulabileceğine dikkat çekiyor.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 20:02
  1. Ordu
  2. Eurofighter
  3. Eurofighter savaş uçağı
  4. Almanya
  5. savaş uçağı
  6. alman ordusu
  7. almanya savaş uçağı
  8. almanya Eurofighter

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'de askeri uçak kazası! Ölüler var
    1. ABD'de askeri uçak kazası! Ölüler var
    2. Dünya yıldızları onun için sahaya..
    3. ABD askeri uçağı düştü
    4. Fenerbahçe derbi maçta sahaya..
    5. Kassam komutanı suikastinde flaş gelişme
    6. BAE Yemen'i de karıştırıyor! Devrimci..
    7. Kadın beyni erkeğinkinden daha fazla..
    8. Alman Ordusu dökülüyor! Şoke eden..
    9. Recep İvedik, Şahan'dan Cerrahpaşa..
    10. ''Fanatik Budistler, Müslüman..
    11. İsrail'de skandal olay! 'Sen benim..
    12. Gazze felaketle karşı karşıya
    13. 'Gece mezarlıkta ağlayan kız sesi'..
    14. 'Biz Spor Değil, Skor Seviyoruz'
    15. Kurtlar Vadisi oyuncusu vekillik için..
    16. Aykut Kocaman istifa ediyor!
    17. UNESCO'da bir ilk! Türkçe yapıldı
    18. Rus savaş gemisi Boğaz'dan geçti
    19. Pozitif kareler! İyi ki varsınız
    20. Bu yöntemle diz ağrınız anında..
    Temel Reis'e kötü haber: Seçim hayalleri suya düştü
    Temel Reis'e kötü haber: Seçim hayalleri suya düştü
    Ahmet Hakan veda etti! İşte son cümleleri
    Ahmet Hakan veda etti! İşte son cümleleri
    Fehmi Koru elindeki seçim anketinin sonucunu paylaştı
    Fehmi Koru elindeki seçim anketinin sonucunu paylaştı
    Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Melih Gökçek, CHP'nin adayını açıkladı!
    Melih Gökçek, CHP'nin adayını açıkladı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Bülent Arınç seçim tahminini açıkladı
    Bülent Arınç seçim tahminini açıkladı
    Hükümet'in verdiği paket Portakal'ı çıldırttı!
    Hükümet'in verdiği paket Portakal'ı çıldırttı!