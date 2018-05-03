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Alman ordusu alarm veriyor! Helikopterleri hurda çıktı

Alman ordusunda göreve hazır savaş uçaklarının ve askeri helikopterlerin sayısının yetersiz olduğu bildirildi.

03 Mayıs 2018 Perşembe 20:35
Alman ordusu alarm veriyor! Helikopterleri hurda çıktı

Yeşiller Partisi Milletvekili Agnieszka Brugger tarafından hükümete sunulan bir soru önergesine verilen yanıtta, göreve hazır askeri helikopterlerin sayısının silah sistemlerinin yetersiz olması sebebi ile az olduğu ve teknik arızalardan dolayı pilotların da yeterli derecede uçuş eğitimi alamadığı belirtildi.

CH53'LERİN SADECE 16'SI ÇALIŞIR DURUMDA!

Şubat ayında Alman Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, CH53 tipi 72 adet nakliyat helikopterlerinden sadece 16'sının, NH90 tipi 58 nakliye helikopterlerinden de 13'ünün göreve hazır olduğu açıklanmıştı.

128 SAVAŞ UÇAĞININ 4'Ü GÖREVE HAZIR

Der Spiegel dergisi de, Alman Hava Kuvvetlerinin sahip olduğu "Eurofighter" tipi 128 savaş uçağından sadece 4'ünün göreve hazır olduğunu iddia etmiş, Savunma Bakanlığı da her ne kadar rakamların doğru olmadığını açıklasa da, bu uçakların çoğunun göreve hazır durumda olmadığını bildirmişti.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 20:35
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