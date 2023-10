Alman öğrencilere Kapalıçarşı ilham oldu

Türkiye'deki bir vakıf üniversitesi Almanya'nın Pforzheim Üniversitesi ile işbirliği yaparak öğrenci değişim programı başlattı. Takı Tasarımı Bölümü'yle yapılan işbirliği kapsamında Almanya'dan gelen 11 öğrenci ve 3 akademisyen İstanbul'a gelerek Kapalıçarşı'yı ziyaret etti. Başta Sevan Bıçakçıyan olmak üzere usta tasarımcıların atölyelerine ziyarette bulunan öğrenciler Türk kültürüne hayran kaldılar. İstanbul'dan ilham alan Alman öğrenciler kendi tasarımlarında Türk motifleri kullanacak. Bir yıllık çalışma sonrasında öğrenciler tarafından hazırlanan eserler hem Türkiye'deki Almanya konsolosluklarında hem de Pforzeim şehrinde sergilenecek.

DİĞERİNİN SÜSÜ

Altınbaş Üniversitesi ile Almanya'nın Pforzheim Üniversitesi arasında yapılan "The Ornament of The Other" (Diğerinin Süsü) projesi çerçevesinde takı tasarım üzerinden iki ülke arasında kültürel kaynaşmanın güçlendirilmesi hedefleniyor. Proje ile ilgili bilgi veren Altınbaş Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurcan Perdahçı " Almanya'dan gelen ekip dünya çapında atölyeleri olan tasarımcıların atölyelerine gittiler. Bu atölyelerde nasıl çalışıldığıyla ilgili bilgiler edindiler ve o bilgilerin ışığında kendi ürünlerini tasarlayacaklar. Bu projeyle Alman gençlerin bir yabancı gözüyle bakıp, özümseyip tasarımlarını nasıl yorumladıklarını göreceğiz. Aynı şeklide Türk öğrenciler de Almanya'ya gittiklerinde onların kültürünü tasarımlarına yansıtacaklar. Yani hem sanatsal hem de kültürel bir çalışma olacak" diye konuştu.

İSTANBUL İLHAM VERDİ

Pforzheim Üniversitesi öğrencisi Türk asıllı Elveda Bayrak "İstanbul'da yaptığımız programlar bize çok katkı sağladı. Müzeleri, atölyeleri gezme fırsatı bulduk. İstanbul çok tarihi bir şehir ve bize de ilham veriyor. Öğrendiğimizi Almanya'da tasarımlarımıza yansıtacağız. Tasarımda süslemelerle çalışacağız. Buradaki tasarımcıların düşüncelerini ve nasıl çalıştıklarını öğrenip, kendi tasarımımda kullanmak istiyorum. Türk öğrencilerle de çok güzel fikir alışverişinde bulunacağımıza inanıyorum" dedi.