Alman öğrenciler Çan’da

Çanakkale’nin Çan ilçesinde iki yıldır devam eden Gençlik Köprüsüprojesi kapsamında, Çan Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Almanya Karlsruhe Ettlingen St. Augustinusheim okulları arasındaki projenin Türkiye ayağı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan’ın ve öğrenci velilerinin katılımları ile Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yapılan proje tanıtımının ardından gelen misafir öğrencilerin Çan Meslek Yüksekokulu ziyareti ile başladı.

Konu ile bilgi veren Çan Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Yücel Doğan, ’’Almanya’daki kardeş okulumuzla iki yıldır devam ettirdiğimiz projemizin Türkiye ayağına başlamış bulunmaktayız. Bu projedeki hedefimiz gençlerin karşılıklı kültür alış verişinde bulunması, birlikte güzel vakit geçirmeleri ve farklı meslekleri yerinde uygulamalarıdır. Bu maksatla okulumuz Çan Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde açılış törenimizi gerçekleştirdikten sonra yöremize özel Çan Meslek Yüksekokulunda bulunan Seramik Atölyesinde öğretim görevlisi Hilal Yaman rehberliğinde el yapımı Seramik çalışmalarına başladık.Bunun yanında Çanakkale Seramik Fabrikaları bünyesinde kurulan uygulama atölyesinde çalışma fırsatı bulduk. Türk ve Alman Öğrenciler birlikte çalıştılar.Ve sonucunda özgün eserler yaptılar. Kısa zaman içerisinde 6 Alman öğrenci ve 2 Alman öğretmenden oluşan misafirlerimizi Çanımızda ağırlayarak kültürümüzü tanıtmaya çalıştık.Bu kapsamda bize her türlü desteği sağlayan Çanakkale Seramik Fabrikalarının değerli yöneticilerine ve çok kıymetli büyüğümüzSüleyman Bodur Beyefendiye şükranlarımı sunuyorum’’ dedi.

Konuyla ilgili Almanya’dan misafir olarak gelen UNESCO okullarından olan Ettlingen St. Augustinusheim okul müdürü Türk asıllı Ersin Özdemir, "Bu projenin Türk ve Alman gençler için çok verimli olduğunu düşünüyorum.Çünkü birbirlerini yöresel kültürlerini öğreniyorlar.Hayatlarında unutamayacakları anılar biriktiriyorlar. En önemlisi bu proje gençlerin kaynaşmasını sağlıyor ve dostluk kuruyorlar" dedi.