Alman nehirlerinde su seviyesinde rekor düşüş

Almanya Federal İstatistik Dairesi, iç nehirlerinden su seviyesinin düşmesinin nedeniyle 2018 yılında nehir taşımacılığında yüzde 11.1 oranında gerileme yaşandı.

Almanya Federal İstatistik Dairesi(Destatis), 2018 yılında Almanya iç nehirlerinden su seviyesinin düşmesinin yük taşımacılığına pahalıya mal olduğunu açıkladı. 2018 yılında nehir taşımacılığında yüzde 11.1 oranında gerileme yaşandı. 2017 yılında nehirlerde 222.7 milyon ton yük taşınırken, 2018 yılında ise 198 milyon tona geriledi. Nehirlerdeki en düşük seviyenin yüzde 34 ile Kasım ayında yaşandığı açıklandı. Nehir taşımacılığında ülke içinde yüzde 6 oranında düşüşyaşanırken, ülke dışına gidişlerde yüzde 13,5 oranında gerileme yaşandı. Konteynır taşımacılığı 2 milyon 600 bin konteynırdan 2 milyon 400 bine geriledi. Almanya son 130 yılın en kurak yılını 2018 yılında yaşadı.