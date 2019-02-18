Alman milletvekilleri aylık 10 bin euro maaş alacak Federal Alman Parlamentosunda görev yapan 709 milletvekilinin yapılan artışla aylık maaşlarının 10 bin 74 euro olacağı aktarıldı.

Federal Alman Parlamentosunda görev yapan 709 milletvekilinin yapılan artışla aylık maaşlarının 10 bin 74 euro olacağı aktarıldı.

Federal Alman Parlamentosunda görev yapan 709 milletvekilinin Temmuz ayından itibaren aylık maaşlarına yapılan yüzde üçlük artışla birlikte aylık maaşlarının 10 bin 74 euro olacağı açıklandı. Federal İstatistik Dairesi hesaplamasına göre, federal meclis üyelerine Temmuz ayında yapılacak zamla milletvekillerinin maaşlarına 300 euro zam yapılacak. Açıklamada, yükseltilen maaşla birlikte emeklilik aylıklarına da 251 euro zam yansıyacağı bildirildi.

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