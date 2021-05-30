Alman medyasının İsrail yanlısı haberlerli Berlin'de protesto edildi

Filistin Kuşağı (Generation P) adlı inisiyatif tarafından Federal Basın Merkezi önünde düzenlenen protestoda göstericiler, "Alman medyası İsrail'in savaş suçlarını ne zaman haber yapacak?" ve "Tek taraflı haberlerle Filistin'de ölen çocuklar görmezden geliniyor." yazılı pankartlar açtı.





İnisiyatif adına açıklamada bulunan Adham Hassan, Alman medyasının İsrail yanlısı haberlerinden hoşnut olmadıklarını belirterek, "Neden Gazze'ye Alman gazeteleri muhabir göndermiyor? Haberler neden her zaman tek taraflı olarak İsrail yanlısı olarak yapılıyor?" diye sordu.

Hassan, Almanya'da İsrail hükümetini eleştiren haberler yapılamamasını eleştirerek, gazetecilerin objektif bir şekilde bölgedeki yaşananları yazmasını istedi.





İsrail gazetesi Haaretz'in bile Gazze'de İsrail'in füze saldırısı sonrası ölen çocukların fotoğraflarını bastığına işaret eden Hassan, "Bugün burada işgalci devlete, tüm medya kanallarına ve tüm medya platformlarına, Orta Doğu'ya iki gözünüzle bakın ve adil olun çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.