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Alman medyasından Erdoğan yorumu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 günlük Almanya ziyaretini değerlendiren Bild Gazetesi, "Boğaz’ın güçlü savaşçısı, Almanya topraklarında, onun için neyin önemli olduğunu gösterdi. Alman siyasileri ezdi geçti" yorumunda bulundu.

01 Ekim 2018 Pazartesi 11:46
Alman medyasından Erdoğan yorumu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği ABD'nin ardından Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in daveti üzerine ülkeye ziyaret gerçekleştirdi.

Üst düzey temaslarda bulundu

Erdoğan, Almanya'da üst düzey temaslarda bulundu. İki ülke arasındaki ilişkileri açısından kritik öneme sahip olan ziyaret, ilişkilerin normalleşmesi açısından büyük önem taşıyordu.

Alman basını yakın takipte

Diriliş Postası'nın haberine göre, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile ikili görüşmeler gerçekleştiren Erdoğan, Alman basını tarafından da yakından takip edildi. Bil Gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin ardından yaşananları özetledi. 

Erdoğan'ın gelir gelmez kendisini karşılayanları Rabia işaretiyle selamlayarak tüm dünyaya meydan okuduğunu belirten Bil Gazetesi, Erdoğan'ın Angela Merkel'e verdiği 69 kişilik firari listeyi hatırlattı.

Erdoğan bizi ezdi geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ırkçılık nedeniyle Almanya Milli Futbol Takımı'nı bırakan Mesut Özil konusunda yaptığı açıklamaları hatırlatan Bil Gazetesi, "Boğaz’ın güçlü savaşçısı, Almanya topraklarında, onun için neyin önemli olduğunu gösterdi. Alman siyasileri ezdi geçti" yorumunda bulundu.

 

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 11:46
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  2. Erdoğan
  3. almanya
  4. merkel

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