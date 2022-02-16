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Siyaset Alman medyasına konulan Kaftancıoğlu'ndan HDP'ye sıcak mesaj!
Siyaset

Alman medyasına konulan Kaftancıoğlu'ndan HDP'ye sıcak mesaj!

Yuvarlak masa etrafında toplanan Millet İttifakı mensupları yok saysa da, Alman Die Welt gazetesine konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, HDP'ye verdiği mesajda "İsterlerse bizimle birlikte mücadele edebilirler" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-02-16 10:44:00 -
Alman medyasına konulan Kaftancıoğlu'ndan HDP'ye sıcak mesaj!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Almanya'da yayımlanan Die Welt gazetesine konuştu.

"Yapılacak olan ilk seçimde Erdoğan gidecek" ifadesini kullanan Kaftancıoğlu, Türkiye'de demokrasinin parçalandığını iddia ederek, kendilerinin bunu hukukun üstünlüğünü getirerek ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçerek gerçekleştireceklerini öne sürdü.

HDP'yle ittifak içinde olduklarını ise kabul etmeyen CHP'li isim, HDP'ye "bizimle birlikte mücadele edin" mesajını da vermeyi ihmal etmedi:

"Şunu ifade etmek lazım Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulunduğu ittifakta HDP yok. HDP aday çıkarmayınca HDP seçmeninin bizim adayımıza oy verme davranışı söz konusu. Mücadele, demokrasiden yana olanlar ile demokrasiye karşı olanlar arasındadır. Özgürlük ve demokrasi için savaşmak isteyenler bizimle birlikte mücadele edebilirler"

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