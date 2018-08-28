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Alman medyası duyurdu! Eski milli yıldız Fenerbahçe'ye geliyor

Alman medyası Fenerbahçe'nin geçen sene Türk Milli Takımı'nı bıraktığını açıklayan genç yıldız Nuri Şahin'e talip olduğunu duyurdu.

28 Ağustos 2018 Salı 10:51
Alman medyası duyurdu! Eski milli yıldız Fenerbahçe'ye geliyor

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe gözünü şimdi de Borussia Dortmund'da forma giyen Nuri Şahin'e çevirdi.

Sarı-Lacivertliler'in radarında olan gurbetçi yıldızla ilgili olarak Almanya'dan müjdeli haber geldi. Bild Gazetesi, Leipzig maçının kadrosuna alınmayan Nuri Şahin'in satış listesine koyulduğunu yazdı. Haberde, Nuri'den kendisine kulüp bulmasının istendiği ve Fenerbahçe'nin teklif yaptığı belirtildi.

COCU ORTA SAHAYA TAKVİYE İSTİYOR

Phillip Cocu, orta sahanın ortasına mutlaka bir takviye istiyor. Hollandalı teknik adamın, bir dönem Feyenoord'da forma giyen Nuri Şahin'i yakından tanıyor. 4-3-3'e geçiş yapmak isteyen Cocu'nun Nuri'yi mutlaka kadroda görmek istediği kaydedildi. 29 yaşındaki futbolcunun şu anda başka bir talibi bulunmuyor. Fenerbahçe, Dortmund'la sadece 1 yıllık sözleşmesi kalan yıldız oyuncuyu bonservisiyle almayı planlıyor.

MİLLİ TAKIMI BIRAKTIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Nuri Şahin, kariyerinde Liverpool, Real Madrid ve Feyenoord gibi takımlarda forma giydi. En başarılı dönemini ise Dortmund'da geçirdi. Alman ekibiyle 274 maça çıkan başarılı oyuncu 26 gol atıp 49 asist yaptı. Nuri, Sarı-Siyahlılar'da 2010-11 sezonunda Bundesliga şampiyonluğu, 2016-17'de ise Almanya Kupası zaferi yaşadı. Tercihini Ay-Yıldızlılar'dan yana kullanan 29 yaşındaki oyuncu 2 Kasım 2017'de milli takım bıraktığını açıklamıştı. (Fanatik)

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 10:51
  1. Fenerbahçe
  2. Borussia Dortmund
  3. Nuri Şahin

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