0553 313 94 23

"Alman makamları failleri yargı karşısına çıkarmalıdır"

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran: - "Almanya, Türk toplumunun her gün ırkçı ve İslam karşıtı saldırılarla karşı karşıya kalması, camilerimizin kundaklanması, saldırıya uğraması bizim için kabul edilebilir değildir. Alman makamları, failleri yakalayıp yargı karşısına çıkarmalıdır"- "Temas ve diyalog doğrudan ve samimi bir şekilde devam ettiği müddetçe Almanya'daki Türk toplumunun meselelerini de geride bırakmış olacağız"- "Aralıkta Cenevre'de Küresel Göç Forumu'na Türkiye ile Almanya eşbaşkanlık edecek"

26 Haziran 2019 Çarşamba 22:34
"Alman makamları failleri yargı karşısına çıkarmalıdır"

BERLİN (AA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Almanya'daki Türk toplumunun her gün ırkçı ve İslam karşıtı saldırılarla karşı karşıya kalmasının kabul edilebilir olmadığını belirterek, "Alman makamları, failleri yakalayıp yargı karşısına çıkarmalıdır." dedi.

Kıran, Almanya'nın başkenti Berlin'de, Türkiye ile Almanya arasındaki "6. Göç Diyaloğu Toplantısı"na Almanya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Antje Leendertse ile başkanlık etti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Berlin'deki Türk gazetecilere ziyaretine ilişkin açıklamada bulundu.

Almanya'da son günlerde artan ırkçı saldırılara dikkati çeken Kıran, "Almanya Türk toplumunun her gün ırkçı ve İslam karşıtı saldırılarla karşı karşıya kalması, camilerimizin kundaklanması, saldırıya uğraması bizim için kabul edilebilir değildir. Alman makamları, failleri yakalayıp yargı karşısına çıkarmalıdır.'' ifadesini kullandı.

Kıran, Türkiye'nin, Almanya'da Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü davalarını yakından izlediğini dünyanın gördüğünü belirterek, davaların sonucunun da tatminden uzak olduğunu her platformda dile getirdiklerini vurguladı.

Bakan Yardımcısı Kıran, temaslarının Almanya'daki Türk toplumunun karşı karşıya kaldığı sorunların çözümüne önemli katkı sağlayacağını dile getirdi.

İkili diyaloğun önemine işaret eden Kıran, "Çözüm için en geçerli yolun biz, doğrudan temas ve diyalog olduğuna inanıyoruz. Bu temas ve diyalog, doğrudan ve samimi şekilde devam ettiği müddetçe Almanya'daki Türk toplumunun meselelerini de geride bırakmış olacağız.'' dedi.

Almanya ile önceden beş kez Göç Diyaloğu Toplantısı yapıldığını anımsatan Kıran, 6'ncı toplantıya Cumhurbaşkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili kurumların temsilcileriyle katıldıklarını dile getirdi.

- "Uluslararası topluma örnek mesaj vermiştir"

Kıran, aralıkta Cenevre'deki Küresel Göç Forumu'na Türkiye ile Almanya'nın eşbaşkanlık edeceğini anımsatarak buna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in başkanlık edeceğini, bunun "iki ülke arasındaki iş birliğinin taçlanması" anlamına geldiğini söyledi.

Temasları çerçevesinde, iki ülke arasında göç alanındaki iş birliğinin ne kadar önemli olduğuna işaret eden Kıran, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye ile Almanya arasındaki iş birliğiyle, Avrupa Birliğinde (AB) 18 Mart Mutabakat Muhtırası kapsamında, mültecilerle ilgili taahhüt edilen 6 milyar avronun Türkiye'ye transferinde, BM bünyesinde özellikle mülteciler üzerine küresel mutabakatın kabul edilmesinde AB ile uluslararası topluma örnek bir mesaj vermiştir.

Almanya zaten AB'de mültecilere en fazla ev sahipliği yapan ülkedir, özellikle 'külfet' ve 'sorumluluk paylaşımı' konusundaki AB'deki lider konumunu takdirle karşılıyoruz."

- "Uluslararası toplumdan somut ve güçlü dayanışma bekliyoruz"

Kıran, Türkiye'nin bu alandaki çabalarının ise 4 milyon mülteciye ev sahipliği yapmakla kalmadığını vurguladı.

Türkiye'deki mültecilerin, sığınmacıların, göçmenlerin her alanda karşı karşıya kaldığı sorunların çözümünde ortaya konulan örnek modellerin, göç diyaloğu vesilesiyle gündeme getirildiğini belirten Kıran, "Bunun dünya tarafından ne kadar takdir topladığını zaten biliyoruz ama artık takdirin ötesinde Türkiye olarak uluslararası toplumdan somut ve güçlü dayanışma bekliyoruz.'' dedi.

Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin çok boyutlu olduğuna işaret eden Kıran, ''Almanya'da yaşayan 3,5 milyon vatandaşımızın sorunları, ikili ve bölgesel meselelerde yakın iş birliği temaslarımızda ana gündemimiz oldu.'' şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Markus Kerber ile bir araya geldiklerini de anlatan Kıran, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) başta olmak üzere Türk toplumunun karşı karşıya kaldığı sorunları ele aldıklarını aktardı.

Kıran, Almanya Göç, Sığınmacılar ve Entegrasyondan Sorumlu Devlet Bakanı Annette Widmann-Mauz ve Başbakan Angela Merkel'in Dış Politka Danışmanı Jan Hecker ile görüştükleri bilgisini paylaştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 22:34
  1. Almanya
  2. Berlin
  3. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bayburt Belediye Başkanı Pekmezci’den önemli açıklamalar
    1. Bayburt Belediye Başkanı Pekmezci’den..
    2. İŞKUR'dan öğrencilere müjde! Günlük 67..
    3. İl Jandarma Komutanı Bilgiç’ten Başkan..
    4. Eyfel’in çevresini plaja çevirdiler
    5. Tokat’ta askerlerin erken terhis..
    6. Erzincan’da etlik piliç..
    7. Kendini asan yaşlı adamın cesedi 3 gün..
    8. Maduro'ya darbe girişimi!
    9. Bağımlılıkla Mücadele Kurulu..
    10. Otlukbeli’de köy toplantısı..
    11. Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay..
    12. Bursa’da korkutan fabrika yangını
    13. "Alman makamları failleri yargı..
    14. Perde uyuşturucu ile mücadele için..
    15. Gezi Parkı için ortalığı yakıp..
    16. Suudi Arabistan'da yabancıların..
    17. "RTÜK denetim için yapay zekayı..
    18. Seyir halindeki araç alev alev yandı
    19. Diyarbakır merkezli "sahte engelli..
    20. Almanya’da çöl sıcakları etkili oluyor
    21. Çatı yangını evi kül etti
    22. Babacan ve ekibi yemekte buluştu
    23. Soner Demirtaş'tan gümüş madalya
    24. Avusturya’da bir apartmanda patlama:..
    25. ABD'de "Müslümanlara vize yasağı"..
    26. Ahıra yıldırım düştü, 10 küçükbaş..
    27. Yaban domuzlarını elleriyle besliyor
    28. BM Özel Raportöründen Suudi..
    29. İzmir’de erken terhis sevinci
    30. Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    MHP'den hükümete flaş çağrı: Bir bedeli olacaksa göze alınmalı
    MHP'den hükümete flaş çağrı: Bir bedeli olacaksa göze alınmalı
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!

    Günün Karikatürü

    27 Haziran 2019
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler