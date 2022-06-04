Alman mahkemesinden ‘koronavirüs testi’ kararı!

Bavyera Devlet Operası'ndan bir flüt sanatçısı, işvereni tarafından uygulanan bir korona testi zorunluluğuna karşı gösterdiği direnişle tüm mahkemelerde mücadele etti ve önemli bir karar alınmasını sağladı.

Almanya'nın Yüksek İş Mahkemeleri 1 Haziran Çarşamba günü Erfurt'ta işverenlerin enfeksiyon riskini azaltmak için çalışanlarına korona testleri zorunluluğu uygulamasıyla ilgili karar verdi. Federal İş Mahkemesi (BAG), özel ve kamu şirketlerinin hijyen konseptlerindeki test yükümlülükleri konusundaki anlaşmazlıkta böyle bir kararın mümkün olduğunu, ancak test yükümlülüğünün orantılı olması ve her iki tarafın çıkarlarını tartması gerektiğine karar verdi.

Federal yargıçların gerekçesi

Beşinci Senato, işverenlerin hayat ve sağlığı korumak için özen göstermekle yükümlü olduğunu ve iş sağlığı ve güvenliği yararına talimat verebileceklerini açıkladı. Duruşmada hakim Rüdiger Linck, "BAG'ın içtihatlarına göre, çalışanlar için bir risk varsa işverenler harekete geçmelidir" dedi. Davacının yaklaşık 25 yıldır çalıştığı Münih'teki Devlet Operası'nın koruma ve hijyen konsepti, Bavyera Korona Yönetmeliği'ne dayanılarak bilimsel tavsiyelerle yayımlandı. Yargıçlar, "Testlerin yürütülmesiyle bağlantılı olarak fiziksel bütünlüğe asgari düzeyde müdahale orantılıdır" dedi.

Kararın sonuçları

Uzmanlara göre, Almanya'daki korona vakalarının sayısı sonbaharda yeniden keskin bir şekilde yükselirse, karar binlerce çalışan üzerinde etkili olacak. Bonn'da bir iş hukuku profesörü olan Gregor Thüsing, "bir sonraki enfeksiyon dalgası için veri ve sağlık korumanın nasıl tartılacağına dair belirleyici bilgiler" olabileceğini söylüyor.

Münihli flüt sanatçısı vakası

Orkestra müzisyeni, işvereninin talebi üzerine 2020/21 sezonunun başında PCR testi vermeyi reddetti. Münih Devlet Operası'nın hijyen konsepti, yaklaşık 1000 kadrolu çalışanın işe başladıklarında ücretsiz olarak test edilmesini ve 140 müzisyenin bir ila üç hafta sonra test edilmeye devam etmesini şart koşuyor. İşveren, sanatçının test vermek istememesine tepki gösterdi ve maaş ödemesi yapmadı. Bavyera'daki alt mahkemeler gibi, BAG da PCR testi şartının yasal olduğunu ve ayrıca "yapma isteksizliği" nedeniyle maaş ödenmediğini açıkladı.

Sanatçı, Ağustos-Ekim 2020 ayları için maaşının ödenmesinde ısrar etti. Avukatı aracılığıyla, genel PCR testlerinin yasal bir dayanağı olmadığı ve ne veri korumasının ne de tıbbi gizliliğin korunmadığı görüşünü aldı. Avukatı, "İşten dışlanarak kendisine haksızlık yapıldığını hissetti" dedi. Avukat, gerekçeler hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Devlet Operası'nı ve nihayetinde Bavyera Özgür Devleti'ni temsil eden avukat, duruşmada topluluk üyelerinin ve seyircilerin korona virüsten korunmasına değindi.