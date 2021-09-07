  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Konyaspor'a Mısırlı golcü
Çotanaklar'dan Rusya atağı!
TİKA'dan Kamerun'da bir ilkokulda eğitime destek
Malatya'ya Kongolu forvet
Avrupa Alman mahkemesi karar verdi: Sinovac aşısı olanlara seyahat kısıtlaması hukuki
Avrupa

Alman mahkemesi karar verdi: Sinovac aşısı olanlara seyahat kısıtlaması hukuki

Berlin İdare Mahkemesi, AB vatandaşı olmayan ve Sinovac aşısı olmuş kişilere uygulanan seyahat kısıtlamalarının hukuki olduğu yönünde bir karar aldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-07 17:03:00 -
Alman mahkemesi karar verdi: Sinovac aşısı olanlara seyahat kısıtlaması hukuki

Berlin İdare Mahkemesi, Avrupa Birliği vatandaşı olmayan ve Sinovac aşısı olmuş kişilere seyahat kısıtlamalarını onaylayan bir karar aldı. Mahkeme kararında "AB vatandaşı olmayanlara Sinovac aşısı ile tam aşılanmış olmalarına rağmen seyahat kısıtlamaları hukukidir" dedi.

Mahkemeye başvuru, bir İran vatandaşı ile ailesi tarafından yapmıştı. Mahkeme Cuma günü aldığı kararda dava başvurusunu reddetti. Kararın gerekçesi bugün kamuoyuyla paylaşıldı.

Almanya İçişleri Bakanlığı tarafından 17 Mart 2020 tarihinde konan seyahat kısıtlamasına göre AB vatandaşı olmayan ve ikamet izni bulunmayan kişilerin birinci dereceden aile yakınınını ziyaret etmesini gerektirecek acil bir seyahat nedeni bulunan durumlar dışında ülkeye girişlerine izin verilmiyor.

Tahran'da yaşayan İranlı bir kadın aile ziyaretine izin verilmemesi üzerine Almanya'da yaşayan kızı ve torunları ile birlikte mahkemeye itirazda bulundu. Dilekçede İranlı kadının Schengen vizesi olduğu ve iki doz Sinovac aşısı olduğu ifade edildi. Başvuruda İçişleri Bakanlığı kararının "orantısız" olduğu ileri sürüldü.

Kaynak: DW Türkçe

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay