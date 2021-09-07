Alman mahkemesi karar verdi: Sinovac aşısı olanlara seyahat kısıtlaması hukuki

Berlin İdare Mahkemesi, Avrupa Birliği vatandaşı olmayan ve Sinovac aşısı olmuş kişilere seyahat kısıtlamalarını onaylayan bir karar aldı. Mahkeme kararında "AB vatandaşı olmayanlara Sinovac aşısı ile tam aşılanmış olmalarına rağmen seyahat kısıtlamaları hukukidir" dedi.

Mahkemeye başvuru, bir İran vatandaşı ile ailesi tarafından yapmıştı. Mahkeme Cuma günü aldığı kararda dava başvurusunu reddetti. Kararın gerekçesi bugün kamuoyuyla paylaşıldı.

Almanya İçişleri Bakanlığı tarafından 17 Mart 2020 tarihinde konan seyahat kısıtlamasına göre AB vatandaşı olmayan ve ikamet izni bulunmayan kişilerin birinci dereceden aile yakınınını ziyaret etmesini gerektirecek acil bir seyahat nedeni bulunan durumlar dışında ülkeye girişlerine izin verilmiyor.

Tahran'da yaşayan İranlı bir kadın aile ziyaretine izin verilmemesi üzerine Almanya'da yaşayan kızı ve torunları ile birlikte mahkemeye itirazda bulundu. Dilekçede İranlı kadının Schengen vizesi olduğu ve iki doz Sinovac aşısı olduğu ifade edildi. Başvuruda İçişleri Bakanlığı kararının "orantısız" olduğu ileri sürüldü.

Kaynak: DW Türkçe