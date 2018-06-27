Alman Lisesi 2018 taban puanları ve kontenjanları

LGS 2018 sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte özel liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri son dakika açıklandı. İyi bir lise hayali kuran 8. Sınıf öğrencilerinin liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleriyle kendi puanları ve yüzdelik dilimlerini karşılaştırıp ona göre tercih yapacaktır. İşte Alman Lisesi 2018 puanları ve kontenjanları

LGS 2018 sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte özel liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri son dakika açıklandı. İyi bir lise hayali kuran 8. Sınıf öğrencilerinin liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleriyle kendi puanları ve yüzdelik dilimlerini karşılaştırıp ona göre tercih yapacaktır. İşte Özel liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri MEB 3 Haziran’da yapılan Liselere Giriş Sınavı yani LGS sınav sonuçlarını dün sonuç.gov.tr adresi üzerinden açıkladı. 8. Sınıf öğrencilerinin girdiği LGS sınav sonuçlarına göre öğrenciler aldıkları puan ve elde ettikleri yüzdelik dilimler ile liselere tercihini yapacak. LGS sınav sonuçlarına göre öğrenciler LGS tercihlerini 2 Temmuz-13 Temmuz tarihlerinde yapılacak. LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerine çevrilmişti. Alman liseler 2018 taban puanlarını ve yüzdelik dilim YEP puanlarını açıkladı. İşte özel liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri.

ALMAN LİSESİ

Taban Puanı: 440

AMERİKAN ROBERT LİSESİ

Hazırlık Kontenjanı: Kız: 97 Erkek: 97

Taban Puanı: Kız: 450,00 Erkek: 450,00

SAİNT JOSEPH FRANSIZ LİSESİ

Ön kayıt dönemi (27-30 Haziran 2018) taban puanı: 410,0000

ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ

1.ön kayıt dönemi taban puanı: 404

Hazırlık sınıfı kontenjanı: 182

Kız yatılı kontenjanı: 24

Erkek yatılı kontenjanı: 30

(Yatılı kontenjanı, toplam kontenjan olan 182'ye dahil)

NOTRE DAME DE SİON FRANSIZ LİSESİ

1. Önkayıt/Kayıt dönemi için taban puan: 405.0

SAİNT BENOİT FRANSIZ LİSESİ

Taban Puan : 393.0000

SAİNTE PULCHERİE FRANSIZ LİSESİ

Taban Puan: 390.0000

SEV AMERİKAN KOLEJİ

Taban Puan: 410

Kontenjan: 69

TARSUS AMERİKAN KOLEJİ

Taban Puan: 384

Kontenjan: Kız-60, Erkek-60

ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ

Taban Puan: 440

Kontenjan: Kız-88, Erkek-88

GALİLEO GALİLEİ İTALYAN LİSESİ

Taban Puanı 390 puan

Kontenjan 58

ÖZEL İTALYAN LİSESİ

Taban Puan: 390

SANKT GEORG AVUSTURYA LİSESİ VE TİCARET OKULU

Lise Hazırlık

Kontenjan: 88

Taban Puan: 440.0000

Ticaret Hazırlık

Kontenjan: 18

Taban Puan: 430.0000