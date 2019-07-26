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Alman kimya devi Bayer'e tazminat indirimi

Kaliforniya Yüksek Mahkemesi, jürinin Roundup ilacının kansere neden olduğu iddiasıyla Alman kimya devi Bayer'e 2 milyar 55 milyon dolarlık tazminat ve para cezasını, aşırı ve anayasaya aykırı bularak 87,7 milyon dolara düşürdü

26 Temmuz 2019 Cuma 11:34
Alman kimya devi Bayer'e tazminat indirimi

BERLİN (AA) – ABD’de bir mahkeme, Alman kimya ve ilaç şirketi Bayer'in, Monsanto firmasının ürettiği glifosat içeren zirai ilaç Roundup nedeniyle kanser olduğunu belirten bir çifte 2 milyar 55 milyon dolarlık tazminat ve ceza ödemesini öngören jüri heyeti kararını 87,7 milyon dolara düşürdü.

Kaliforniya Yüksek Mahkemesi hakimlerinden Winifred Smith, daha önce jürinin Kaliforniyalı çift Alva ve Alberta Pilliod'a ödenmesi için aldığı 2 milyar 55 milyon dolarlık tazminat ve para cezası kararını “aşırı” ve “anayasaya aykırı” bularak 87,7 milyon dolara düşürdü.

Smith, 55 milyon dolar olan jürinin tazminat öngörüsünü 17 milyon dolara ve 2 milyar dolar olan para cezası öngörüsünü de 69 milyon dolara düşürdü.

Mahkeme, Alman şirketi Bayer'in cezanın, söz konusu ilacı araştırmaların ve yetkililerin güvenli bulduğu nedeniyle tam olarak kaldırılma talebini reddetti.

Davacılar, verilen tazminatı resmen kabul etmek zorunda, eğer taraflar anlaşamazsa yargılanmanın yenilenmesi gerekebilecek.

Kaliforniyalı çift Alva ve Alberta Pilliod'ın davası, ABD'de Roundup ilacına karşı açılan 13 bin 400 davadan biri olmasıyla da dikkati çekiyor.

Davacılar, Roundup ilacının sağlık ve çevresel riskler oluşturduğunu savunurken, Bayer’in bu davaların üçünde tazminat ödemesi öngörülmesi dikkati çekmişti.

Davacılar, Monsanto'nun glifosat’ın kanserojen olduğu bilgisini gizlemek için kasten bilimi, yetkilileri ve medyayı manipüle ettiğini iddia ediyor.

ABD’li tarım şirketi Monsanto şirketinini geçen yıl 63 milyar dolara satın alan Bayer AG, Monsanto’nun yabani otları yok etmek için kullanılan ilaçlarındaki glifosat maddesinin kansere yol açtığı iddialarını kabul etmeyerek davalara itiraz ediyor. Bu davalar yüzünden Bayer’in hisse senetleri değer kaybetmiş, şirketin piyasa değeri erimişti.

Bayer AG, geçen yılın sonunda, yeniden yapılanma çerçevesinde yaklaşık 12 bin kişiyi işten çıkaracağını ve hayvan sağlığı bölümünü satacağını duyurmuştu.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 11:34
  1. Bayer
  2. Kaliforniya Yüksek Mahkemesi
  3. Monsanto
  4. Roundup

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