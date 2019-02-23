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Alman Kardinal Marx: “Kilise, cinsel taciz dosyalarını imha etti”

Vatikan’da devam eden ‘Pedofili Zirvesi’nin üçüncü gününe Almanya Piskoposlar Konferansı Başkanı Reinhard Marx’ın, kilisenin cinsel tacize ilişkin dosyaları "yok" ettiği iddiası damga vurdu.

23 Şubat 2019 Cumartesi 18:51
Alman Kardinal Marx: “Kilise, cinsel taciz dosyalarını imha etti”

Vatikan’da devam eden ‘Pedofili Zirvesi’nin üçüncü gününe Almanya Piskoposlar Konferansı Başkanı Reinhard Marx’ın, kilisenin cinsel tacize ilişkin dosyaları "yok" ettiği iddiası damga vurdu. Marx, bu korkunç eylemlerin sorunu gizleme ve sorumluları koruma amaçlı olduğunu söyledi. Marx, sorumluların isimlerinin imha edildiğini açıkladı.


Alman Kardinal Reinhard Marx, Vatikan’da devam eden tarihi ‘Pedofili Zirvesi’nin üçüncü gününde, Katolik Kilisesinin cinsel taciz failleri hakkındaki dosyaları imha ettiği iddiasını ortaya attı. Alman Piskoposluk Konferansı Başkanı Marx, "Bu korkunç eylemleri belgeleyen ve sorumluların isimlerinin imha edildiğini veya hiç yaratılmadığını gösteren bilgiler yer alıyor" ifadelerini kullandı.



Alman Kardinal Vatikan’ı zorda bıraktı


Alman Kardinal zirveye katılanların önünde yaptığı konuşmada, "Çocuklar ve gençler idarenin gücünün kötüye kullanılması nedeniyle cinsel istismara uğramışlardır. Bu inkar edilemez bir şekilde ortadadır. Suçluyu cezalandırmak yerine, kınanmış ve susturulmuş kurbanlar seçtik. Suçları kovuşturmak için oluşturulan usuller kasten göz ardı edildi, silindi veya iptal edildi. Aslında, mağdurların hakları çiğnendi. Bireylerin özgür iradelerine bırakıldı” dedi.



Gizlilik Kuralı, kilise tarafından kötüye kullanıldı


Kardinal, kilise tarafından yürütülen davalarda daha fazla şeffaflık çağrısında bulunurken dini mahkemelerce incelenen dava sayısının ve bunlarla ilgili detayların açıklanmasını istedi. Çağdaşlığı ile tanınan Alman kardinal, gizlilik kuralının kilise tarafından bir gerekçe olarak sunulduğunu, rahipler tarafından yapılan istismarların bu yüzde daha da arttığını iddia etti.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 18:51
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