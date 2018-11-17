Sinan Selen Alman istihbarat başkan yardımcılığına getirilecek

Alman Focus dergisinin internet sitesinde yer alan bir haberde, Almanya iç istihbarattan sorumlu Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın başkan yardımcılığı görevine Sinan Selen’in getirileceği iddia edildi.

Sinan Selen’in istihbarat başkan yardımcısı olarak atanması durumunda Almanya’da ilk kez göçmen kökenli biri, ülkenin istihbarat biriminde önemli bir pozisyona gelmiş olacak.