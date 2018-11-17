0553 313 94 23

Sinan Selen Alman istihbarat başkan yardımcılığına getirilecek

Alman medyası, ülke istihbaratının başkan yardımcılığına Sinan Selen'in getirileceğini iddia etti.

17 Kasım 2018 Cumartesi 13:39
Sinan Selen Alman istihbarat başkan yardımcılığına getirilecek

Alman Focus dergisinin internet sitesinde yer alan bir haberde, Almanya iç istihbarattan sorumlu Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın başkan yardımcılığı görevine Sinan Selen’in getirileceği iddia edildi.

Sinan Selen’in istihbarat başkan yardımcısı olarak atanması durumunda Almanya’da ilk kez göçmen kökenli biri, ülkenin istihbarat biriminde önemli bir pozisyona gelmiş olacak.

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 13:39
  1. sinan selen
  2. Alman istihbaratı
  3. Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adıyaman’da korkunç kaza! Bariyer önden girdi arkadan çıktı...
    1. Adıyaman’da korkunç kaza! Bariyer..
    2. Polis 10 senedir takipteydi! 'Kâbus'..
    3. Meteoroloji'den önemli uyarı
    4. ‘Hedef, nesilleri ihya etmek’
    5. Çoklu prizle evi barkı kül etmek işten..
    6. Korkunç kaza! Önünden girdi,..
    7. Palamudun fiyatı, sezonu biterken 35..
    8. Bakan Soylu: Kandil'deki leşleri..
    9. Polisleri karşısında görünce şoka..
    10. ‘Sahte dernek ve vakıflara dikkat’
    11. Bağırsak parazitleri çocuklara uykuyu..
    12. Şırnak şehidi Kaçmaz son yolculuğuna..
    13. Bakan Berat Albayrak'tan konut..
    14. İstanbul'dan getirdikleri uyuşturucu..
    15. Şenol Güneş'den İngiltere açıklaması
    16. INTERPOL'ün yeni başkanı belirleniyor
    17. Bilecik'te ekmeğin içinden bu çıktı!..
    18. Yeryüzünde ismi en çok olan tek şehir:..
    19. Mide bulandıran olay... Ekmeğin..
    20. Mehmet Özhaseki uyardı: Atıkları..
    Suudi Arabistan beklemediği yerden vuruldu... Bunu hiç beklemiyordu
    Suudi Arabistan beklemediği yerden vuruldu... Bunu hiç beklemiyordu
    Türkiye yaptı, kral gözlerini alamadı!
    Türkiye yaptı, kral gözlerini alamadı!
    Sapkın FETÖ'cü ABD'den sınır dışı edildi!
    Sapkın FETÖ'cü ABD'den sınır dışı edildi!
    Ülke karıştı! "6 milyon doları sel aldı"
    Ülke karıştı! "6 milyon doları sel aldı"
    Taksim'in göbeğinde bir cami yükseliyor! "Olması gereken buydu"
    Taksim'in göbeğinde bir cami yükseliyor! "Olması gereken buydu"

    Günün Karikatürü

    17 Kasım 2018
    Araç sahipleri dikkat! Yüzde 42 zamlandı
    Araç sahipleri dikkat! Yüzde 42 zamlandı
    ‘Emine Şahin, asla provokatör değil’
    ‘Emine Şahin, asla provokatör değil’