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Alman iş dünyası iş birliği için geliyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Almanya ve Türkiye iş dünyası temsilcilerini buluşturacak ’17.

11 Nisan 2019 Perşembe 12:27
Alman iş dünyası iş birliği için geliyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Almanya ve Türkiye iş dünyası temsilcilerini buluşturacak ’17. Türk-Alman Ticaret Günleri’ne 15 Nisan 2019 Pazartesi günü ev sahipliği yapacak.


Türk-Alman Ticaret Günü, Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO ev sahipliğinde Almanya Büyükelçiliği, Alman-Türk Sanayi ve Ticaret Odası ve Almanya Yakın ve Orta Doğu Yatırım Destek Birliği (NUMOV) işbirliğinde KOSGEB’in destekleriyle gerçekleştiriliyor. Almanya Başkonsolosu Michael Reiffenstuel ve BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay’ın açılışını birlikte gerçekleştireceği faaliyette Alman ve Türk firmaları sunumlar yapacak. Saat 10.00’da başlayacak Türk-Alman Ticaret Günleri’nin ikinci bölümünde ise BTSO oda hizmet binasında ikili iş görüşmeleri düzenlenecek.


BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye’nin üretim ve ihracat üssü Bursa’da Bursa ve Alman iş dünyası temsilcilerinin yeni iş birlikleri kuracağı önemli bir organizasyona imzâ atacaklarını söyledi. 17. Türk Alman Ticaret Günleri organizasyonuna Siemens, Bosch gibi dünyaca ünlü firmaların yöneticilerinin Bursa iş dünyası temsilcileriyle buluşacağını belirten Başkan Burkay, “Bursa’nın en büyük ticaret ortaklarından birisi Almanya’dır. Şu anda Alman sermayeli 141 firmanın faaliyet gösterdiği şehrimizde Almanya ile ticaret yapan firmalarımızın sayısı bin 100’ün üzerinde. Odamızın ev sahipliğinde düzenlenecek Türk-Alman Ticaret Günleri de iki ülke arasında yeni işbirliği köprüleri kurmasını sağlayacak.” dedi.


İki ülke iş adamları için önemli bir platform olan Türk - Alman Ticaret Günleri çerçevesinde Almanya ve Türkiye’den 200’den fazla şirketin ve ekonomi temsilcisinin BTSO’daki buluşmaya katılması bekleniyor. Ayrıca programa katılmak isteyen firmalar https://turkish-germany-trade-days.b2match.io/ linkinden kayıtyaptırabilir.

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Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 12:27
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