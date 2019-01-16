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Alman İçişleri Bakanlığından DİTİB açıklaması

Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Eleonore Petermann: - "DİTİB elbette kendi yönetimini seçebildiği bağımsız bir dernektir. Bunu kabul ediyoruz"

16 Ocak 2019 Çarşamba 18:49
Alman İçişleri Bakanlığından DİTİB açıklaması

BERLİN (AA) - Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Eleonore Petermann, Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinin (DİTİB) kendi yönetimini seçen bağımsız bir dernek olduğunu belirterek, "Bunu kabul ediyoruz." dedi.

Petermann, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, DİTİB'in yeni yönetimini seçmesine ilişkin bir soruya yanıt verdi.

DİTİB'in Almanya'da, Müslümanlar için çok önemli dini ve sosyal hizmet veren 900 camisinin bulunduğunu ve bu dernekle görüşme kanallarını açık tutmak istediklerini belirten Petermann, "DİTİB elbette kendi yönetimini seçebilen bağımsız bir dernektir. Bunu kabul ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in DİTİB’in hem mali hem de yapısal bağımsızlığının önemli olduğunu Almanya İslam Konferansı kapsamında söylediğini anımsatan Petermann, "Eleştirisel diyaloğu korumak istiyoruz." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 18:49
  1. Almanya
  2. DİTİB
  3. Eleonore Petermann
  4. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü

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