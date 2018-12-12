Alman İçişleri Bakanı'nın "iltica talebi reddedilenler gözaltına alınsın" talebi

BERLİN (AA) - Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, iltica talepleri reddedilenlerin sınır dışı edilmelerini hızlandırmak için gözaltında tutulması gerektiğini ifade etti.

Seehofer, Passauer Neue Presse gazetesine yaptığı açıklamada, iltica talebi reddedilenlerin, özellikle suç işleyenlerin, sınır dışı edilmeleri için tüm imkanların kullanılmasını istedi.

"Bir kişi sınır dışı edilecekse, ortadan kaybolmaması için onu gözaltına almamız lazım." ifadesini kullanan Seehofer, bunun için yasal temellerin oluşturulması gerektiğini belirtti.

Bu konuda gelecek yılın başında hükümete öneriler sunacağını kaydeden Seehofer, "İltica hakkı olanlara ülkemizde korunma verilir. Ancak iltica hakkına sahip olmayanlar ülkeyi terk etmelidir. Hukuk devletinin, sözünü geçirme kabiliyetine sahip olması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Seehofer ayrıca, göçmenlerin kimlik belgelerini kaybettiklerini öne sürerek sınır dışı edilmelerinden kaçmalarının da önlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Son aylardaki deneyimlerin, suç işleyen mültecilerin çoğu zaman sabıkası bulunduğunu gösterdiğine işaret eden Seehofer, bundan dolayı mülteciler hakkında değişik eyaletlerde bulunan bilgilerin bir yerde toplanmasını istedi.

Almanya İçişleri Bakanlığından, Almanya'dan bu yıl ocak ile ekim ayları arasında iltica talebi reddedilen 19 bin 781 kişinin sınır dışı edildiği, 20 bin 857 kişinin ise çeşitli nedenlerden sınır dışı edilmediği bildirilmişti.