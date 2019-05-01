Alman Holmer Firma CEO’sundan Kayseri Şeker’e Ziyaret

Tarım makinalarının dev şirketlerinden şeker pancarı hasat makinası, şeker pancarı yükleme ve temizleme makinası gibi makinalar imal eden Alman Holmer firmasının CEO’su Wolfgang Bergmann Kayseri Şeker’e ziyarette bulundu.

Ziyaret esnasında Kayseri şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez, Genel Müdür yardımcısı Kazım Dugulu, Ziraat Koordinatörü Oğuzhan Ulu da hazırbulundular.

Wolfgang Bergmann Kayseri Şeker Fabrikasındaki teknik gezi ve incelemeleri sonrasında yaptığı açıklamada;"Kayseri Şeker’in yöneticilerini, bünyesindeki şeker fabrikalarıdışında özelleştirmedevam ederse bünyesine yeni bir fabrika daha katmaazim ve kararlılığı içerisinde olduklarını gördüm. Aynı zamandabünyesindekifabrikaların içindeki uygulamaların da son teknolojiler olması çok ilgimizi çekti.

Gelişen ve büyüyen bir fabrika için en önemli noktalardan bir tanesi kadrosunun genç bir ekipten oluşmasıdır. Kayseri Şeker’degenç bir ekibin olduğunu gözledim. Almanya ya göre Türkiye de gelişmiş fabrikalardan bir tanesi diyebiliriz. Kayseri şeker yönetiminin sürekli fabrikaya yatırım yapması dolayısıyla Rahatlıkla Almanya’daki bir fabrika ile kıyaslayabiliriz" dedi.

Bergmann, "Almanya da pancar tarımında sulama sistemi yoktur. %5 sulanmaktadır. Türkiye de ise pancar tarımı sulama ileyapılıyor. Almanya da 1-2 senedir yağmur tam anlamıyla yağmıyor. Kuraklık yaşadığımız zaman biz de Türkiye den sulama sistemleri konusunda destek isteyebiliriz.

Ben Türkiye’nin genel olarak geleceğine bakıyorum. Türkiye çok potansiyeli olan bir ülkedir. Aynı zamanda TürkiyeAvrupa ülkeleri içinde hemen hemen çok yüksekpancar yetiştirme kapasitesine sahip olan ülkelerden bir tanesidir. Bu nedenle Pancar tarımında büyüktarım makinaları kullanılması gerekiyor. Firmamız da Çiftçilerin işlerini rahatlatmak dahaçok para kazanmalarını sağlamak için imal ettiğimiz tarım makinalarında nasıl bir değişiklik talep ediyorlarsa onları görüşerek yapmaya hazırız" diye konuştu.

Kayseri pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi ve"Bu ziyaretleriniş birliğini daha fazla geliştirmek açısından önemli olduğuna inanıyoruz" dedi.

Başkan Akay sözlerini şöyle sürdürdü;

"Alman Holmer firmasının CEO’su bu vesile ile şirketimizi daha yakinen tanıma fırsatını buldu ve teknolojik gelişmeleri yakından takip etmemizdenetkilendiklerini gördük. Umuyorum bu ziyaret gelişerek devam eder.

Bilindiği üzere Almanya ve Avrupa da tarım özellikle yağışların bol olması nedeniyle sulama sistemlerine ihtiyaç duyulmadan yapılmaktadır. Ama son 1-2 yıldır bizimde takip edebildiğimiz kadarıyla kuraklık yaşanmaya başladı. Dolayısıyla Türkiye deki yaşanan suyla ilgili sıkıntılar Avrupa da baş göstermeye başladı. Böyle olunca tabi tarımın daha sağlıklı yürütülebilmesi için mutlaka sulama ihtiyacı ortaya çıkacak. Türkiye tabi bu sorunu yaşadığı için sulama sistemleri konusunda önemli gelişmeler sağladı. Almanya sulama ihtiyacını bu şekilde karşılamadığı için belki kendini geliştirmemiş olabilir. Biz onların geliştirmiş olduğu teknolojilerden yararlanmaya çalışıyoruz. Onların da bizlerden yararlanacağı hususlar var ise tabiki de iş birliği yaparız"