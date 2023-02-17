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Avrupa Alman havalimanlarındaki uyarı grevi yaklaşık 300 bin yolcuyu etkiledi
Avrupa

Alman havalimanlarındaki uyarı grevi yaklaşık 300 bin yolcuyu etkiledi

Almanya'nın büyük havalimanlarındaki çalışanların 24 saatlik uyarı grevi, ülkede uçak seferlerinin büyük bölümünü durma noktasına getirirken, uçuşların iptal edilmesinden yaklaşık 300 bin yolcu etkilendi.

Yeniakit Publisher
2023-02-17 13:53:00 -
Alman havalimanlarındaki uyarı grevi yaklaşık 300 bin yolcuyu etkiledi

Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası'na (Ver.di) bağlı kamu çalışanları, yer hizmetleri personeli ile güvenlik görevlileri, işverenlerle ücretlerinin artırılmasına yönelik görüşmelerde anlaşmaya varılamaması nedeniyle Münih, Stuttgart, Hamburg, Dortmund, Hannover ve Bremen havalimanları ile ülkenin en büyük ve en işlek havalimanı olan Frankfurt havalimanında tüm gün iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Sendika üyelerinin iş bırakma eylemi nedeniyle Almanya'nın en büyük havalimanlarında yaklaşık 2 bin 340 uçuş iptal edildi. Uçuşların iptal edilmesinden yaklaşık 300 bin yolcu etkilendi.

İPTAL EDİLDİ

Bazı havalimanlarında yolcular uzun süre beklemek zorunda kalırken, ülkenin en büyük havalimanlarından Frankfurt ve Münih havalimanlarında Alman hava yolu şirketi Lufthansa'nın bugün planlan tüm uçuşları iptal edildi. Almanya'ya sefer düzenleyen 100'ün üzerinde yerli ve yabancı hava yolu şirketini temsil eden BARIG tarafından yapılan açıklamada, uyarı grevini aşırı ve orantısız bulunduğu belirtilerek, uyarı grevlerinin sadece bir gün içinde on binlerce yolcunun ve yüzlerce tonluk kargonun hareketliliği üzerinde büyük bir etki oluşturduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Bu tür ihtilafların, özellikle ekonomik belirsizliğin arttığı bu zamanda, yolcular ve birçok şirket üzerinde büyük etkiler oluşturacak şekilde, tüm ülkenin önemli altyapısının büyük bölümlerini tekrar tekrar felç etmesi kabul edilemez." ifadesine yer verildi. Havalimanlarının yetkilileri, yolculardan havaalanlarına gitmeden önce uçuşlarının durumunu kontrol etmelerini istedi.

TALEPLER REDDEDİLİYOR

Ver.di, kamu sektörü çalışanları, hava alanı yer ekibi ve havacılık güvenlik personeli için müzakerelere liderlik ederken, Almanya'da alışılmışın dışında yüksek enflasyonun etkilerine karşı havalimanı çalışanlarına yüzde 10,5 veya en az 500 avro ücret artışı istiyor.

İşverenler ise şu zamana kadar bu talepleri reddetti. Bu arada, Almanya'da 2022'de ortalama enflasyon yüzde 7,9'la 1951'den bu yana en yüksek seviyesini görmüştü.

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