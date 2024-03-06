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Avrupa Alman halkı ‘Türkiye’ dedi
Avrupa

Alman halkı ‘Türkiye’ dedi

Yeniakit Publisher
2024-03-06 07:59:00 -
Alman halkı ‘Türkiye’ dedi

Almanya’da en çok ön rezervasyon yapılan 10 tatil ülkesi sıralamasında Türkiye, İspanya’yı geride bırakıp ilk sıraya yükseldi. Bir yıl öncesine kıyasla yüzde 24 artış oldu

Alman Seyahat Acenteleri Birliği (DRV), bu yıl Almanların yüzde 79'unun tatil planı yaptığını duyurdu. DRV, söz konusu planda Türkiye'nin ilk sırada yer aldığını açıkladı. 2024 yazı için yapılan erken rezervasyonları değerlendiren DRV, Türkiye ve Antalya çevresinin şu an en popüler tatil destinasyonu olarak İspanya'yı geride bıraktığını kaydetti.

HARCAMAYI ARTIRACAKLAR

DRV Başkanı Norbert Fiebig, "Almanlar seyahat etmek istiyor. Yaz tatilleri için bir kez daha paket tatillerin güvenliğini ve esnekliğini tercih ediyorlar. Çocuklu aileler arasında Türkiye çok popüler" dedi. Öte yandan ankete katılanların yüzde 25'i, bu yıl tatil için 2023'e kıyasla önemli ölçüde daha fazla harcama yapmayı planladığını ifade etti.

GÖZLE GÖRÜLÜR ARTIŞ YAŞANDI

ANKETE göre pandemi öncesiyle karşılaştırıldığında, Doğu Akdeniz'deki destinasyonların önemi gözle görülür şekilde arttı. Bölgenin satışlardaki payı önümüzdeki yaz için 2019'a kıyasla yüzde 36'dan yüzde 44'e yükselecek. DRV Başkanı Fiebig, "Bu durum, geçen yıl yaşanan kötü hava koşullarına rağmen Türkiye ve Yunanistan'daki tatil destinasyonlarına olan talebin hâlâ çok yüksek olduğunu gösteriyor" dedi. FRANKFURT

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