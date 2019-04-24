0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Alman gezgin, bisikletiyle dünya turunda

Bisikleti ile dünya turu yapma hayalini gerçekleştirmek için 3 ay önce Almanya’dan yola çıkan gezgin, Ordu’dan geçti.

24 Nisan 2019 Çarşamba 11:10
Alman gezgin, bisikletiyle dünya turunda

Bisikleti ile dünya turu yapma hayalini gerçekleştirmek için 3 ay önce Almanya’dan yola çıkan gezgin, Ordu’dan geçti.


Hayali olan 18 ülkeyi, 18 bin kilometre yol ve 10 ayda tamamlamak üzere 3 ay önce Almanya’nın Münih kentinden yola çıkan Stefan Hannus, Ordu’ya ulaştı. 3 ayda, Almanya, Avusturya, İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Karadağ, Arnavutluk, Makedonya ve Yunanistan’ı geçerek Türkiye’ye giriş yapan Hannus, bisikletindeki kendisiyle birlikte toplam 110 kilo yükle beraber 4 bin kilometre yol etti. 14 bin kilometre daha yol kat edecek olan Hannus, Giresun, Trabzon ve Batum’a doğru yolculuğunu sürdürüyor. Almanya’dan başladığı turunda Avrupa kıtasını, kat ettikten sonra Asya kıtasını geçecek olan Hannus’un yolculuğu, 7 ay sonra Çin’de bitecek.


Yaklaşık 1 aydır Türkiye topraklarında olduğunu belirten Stefan Hannus, hayalini gerçekleştirdiğini söyledi. Bu kararı tek başına verdiğini ifade eden Hannus, korkmadığını ve seyahatin oldukça eğlenceli geçtiğini aktardı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 11:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ahlat’taki tarihi yapılar ‘karekod’ ile tanıtılıyor
    1. Ahlat’taki tarihi yapılar ‘karekod’..
    2. AÖF sınav sonuçları son dakika AÖF..
    3. Su ürünleri ihracatı yüz güldürdü
    4. Mezitli’deki kutlamalar karnavala..
    5. Bebekler daha güvenli büyüyecek
    6. Buzdolabından yaptıkları saldan gölete..
    7. 7. YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak? |..
    8. Bekçilik ön başvuru ve sağlık..
    9. Karın bölgenizdeki fazlalıklardan..
    10. Bin çocuk Anıtpark’tan Ata’sına..
    11. GRAFİKLİ - Trabzonspor'da Ünal..
    12. Hajradinovic, Türkiye'de iz bırakmak..
    13. Başkan Kanar’a mahalle hayırlarında..
    14. Simavlı yazarlardan kitap bağışı
    15. Alman gezgin, bisikletiyle dünya..
    16. Sri Lanka bombacılarından birinin yeni..
    17. "Teröre karşı mücadelesinde Sri Lanka..
    18. Nöbetçi noterlerden yoğun mesai
    19. OYDER, Şahsuvaroğlu ile devam dedi
    20. (Özel Haber) ‘Göbeklitepe yılı’ ile..
    Perinçek ezber bozdu
    Perinçek ezber bozdu
    İmamoğlu hakkında şok iddia: Özel şoförü yabancı bir şahsa flash bellek verdi
    İmamoğlu hakkında şok iddia: Özel şoförü yabancı bir şahsa flash bellek verdi
    MHP’den bomba iddia: Ekrem İmamoğlu yeni seçime hazırlanıyor
    MHP’den bomba iddia: Ekrem İmamoğlu yeni seçime hazırlanıyor
    Ömer Dinçer, Davutoğlu'nun partisinde yer alacak mı? Açıklama geldi!
    Ömer Dinçer, Davutoğlu'nun partisinde yer alacak mı? Açıklama geldi!
    Trump'ın damadı sinsi planı açıkladı: Ramazan ayından sonra...
    Trump'ın damadı sinsi planı açıkladı: Ramazan ayından sonra...

    Günün Karikatürü

    24 Nisan 2019
    Erdoğan'dan bomba açıklama! HDP kapatılıyor mu?
    Erdoğan'dan bomba açıklama! HDP kapatılıyor mu?
    Dünya gündemine bomba gibi düştü! Tek seferde 37 kişi idam edildi
    Dünya gündemine bomba gibi düştü! Tek seferde 37 kişi idam edildi