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Gündem Alman gazetesinden çarpıcı analiz: Berlin, Washingto, Ankara da farkında! Erdoğan olmadan olmuyor
Gündem

Alman gazetesinden çarpıcı analiz: Berlin, Washingto, Ankara da farkında! Erdoğan olmadan olmuyor

Yeniakit Publisher
2024-01-25 20:11:00 - 2024-01-25 20:48:54
Alman gazetesinden çarpıcı analiz: Berlin, Washingto, Ankara da farkında! Erdoğan olmadan olmuyor

Türkiye'nin dünya diplomasisi ve uluslararası stratejik adımalrın getirdiği başarı Alman basınında da ele alındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü onaylaması Alman basınında geniş yer buldu. Alman gazetesi Die Welt, ABD'nin nüfuzunu kaybettiği ve Türk devletinin giderek önem kazandığını vurguladı.

Türkiye'nin dünya diplomasisi ve uluslararası stratejik hamlelerinin getirdiği başarı Alman basınında ele alındı. Alman gazetesi Die Welt, ABD'nin nüfuzunu kaybettiği bir dünyada Türkiye'nin giderek önem kazandığını vurguladı. Her ihtilafın Türkiye'yi Batı'dan (daha da) uzaklaştırma ve Rusya'ya yakınlaştırma riski taşıdığı ve kimsenin böyle bir risk almak istemediği vurgulanan haberde , "Rahatsız edici gerçek şu ki (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan olmadan bu iş olmayacak. Ankara da en az Berlin ve Washington kadar bunun farkında" değerlendirmesinde bulunuldu.

Gazetenin TBMM'nin İsveç'in NATO üyeliğine onay vermesinin ele alındığı haberinde, "ABD'nin nüfuzunu kaybettiği ve yeni güç kutuplarının ortaya çıktığı bir dünyada Türkiye giderek önem kazanıyor. NATO için Ankara; Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Doğu, Kafkaslar ve Karadeniz arasındaki stratejik noktada savunmaya hazır olduğunu göstermesi açısından vazgeçilmezdir." ifadelerine yer verildi.

Haberde Türk Parlamentosunun İsveç'in üyeliğine yeşil ışık yakmış olmasının Batı için bir başarı işareti olmaktan ziyade Batı'nın Türkiye üzerinde ne kadar az kozu olduğunu ortaya koyduğu belirtildi.

"ERDOĞAN OLMADAN BU İŞ OLMAYACAK"

Her ihtilafın Türkiye'yi Batı'dan (daha da) uzaklaştırma ve Rusya'ya yakınlaştırma riski taşıdığı ve kimsenin böyle bir risk almak istemediği vurgulanan haberde , "Rahatsız edici gerçek şu ki (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan olmadan bu iş olmayacak. Ankara da en az Berlin ve Washington kadar bunun farkında." değerlendirmesinde bulunuldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'e NATO üyeliği için ağır bir bedel ödettirdiği savunularak , "Stockholm, Türkiye için terörle mücadele yasasını değiştirdi. Ankara ve ABD ayrıca Türk F-16 filosunun modernizasyonu için pazarlık yaptı." ifadeleri kullanıldı.

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Yorumlar

Mehmet Tanriverdi

Gaz vermiş aklınca.
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