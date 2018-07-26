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Alman gazetesinden akılalmaz iddia! Şimdi de onu hedef aldılar

Almanya Milli Takımı'nın başarısızlığının sorumlusu olarak Mesut Özil’i gösteren Bild Gazetesi şimdi de yıldız oyuncunun kız arkadaşı Amine Gülşe’yi hedef aldı. Gazete haberinde Gülşe’nin ailesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklediğini iddia ederek Mesut Özil’in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la fotoğraf çektirmesini isteyenin de Gülşe'nin olduğunu öne sürdü.

26 Temmuz 2018 Perşembe 08:48
Alman gazetesinden akılalmaz iddia! Şimdi de onu hedef aldılar

Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre, Almanya Milli Takımı’ndan ırkçılık yapıldığı gerekçesiyle ayrılan Mesut Özil’in sevgilisi Amine Gülşe için gazete, çiftin fotoğraflarını yayımlayarak “Mesut’un sevgilisi bu olayda ne rol oynadı? Bu kız ve ailesinin Mesut’un üzerinde etkisi var mı?” iddiasında bulundu.

Gazete haberinde Gülşe’nin ailesinin “Erdoğan destekçisi” olduğunu iddia ederek Mesut Özil’in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la fotoğraf çektirmesini isteyenin de Gülşe olduğunu öne sürdü.

Haberde Gülşe’nin oyunculuk kariyerini bırakarak Özil ile birlikte İngiltere’de yaşayıp yaşamayacağına karar vermediği de iddia edildi.

Bild Gazetesi’nin başeditötörü Alfred Draxler, “Amine Gülşe’nin ailesinin Erdoğan’ın destekçileri olduğu biliniyor. Bu fotoğrafı Gülşe’nin kendisiyle evlenmek isteyen Mesut’tan ısrarla çektirmesini istediği yönünde ciddi iddialar var” yazdı. Haberde ikilinin yakın zamanda evleneceği ve Gülşe’nin sıklıkla Mesut’a destek ve aşk mesajları da atarak kafasını karıştırdığı ifade edildi.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 08:48
  1. Mesut özil
  2. Almanya
  3. amine gülşe

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  • Allahın bir kulu Allahın bir kulu 26 dk önce
    Bu gazete zaten dünyanın en şerefsiz gazetesi. Nede olsa yahudi.
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