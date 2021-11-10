Alman gazeteciden dikkat çeken iddia: Esed rejimi sınıra sığınmacı taşıyor
Alman Bild muhabiri Julia Röpcke sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Avrupa’yı karıştıran ve Belarus-Polonya sınırında gerginliğe neden olan mültecilere ilişkin konuşan Röpcke, “Beşar Esed rejimi Belarus-Polonya sınırına sığınmacı taşıyor.” iddiasında bulundu.
Esed rejiminin Suriye'den Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıları uçakla Belarus'a gönderdiği ortaya çıktı.
Alman gazeteci Julian Röpcke Twitter'da yaptığı paylaşımda, Esed rejiminin başkent Şam'dan Belarus'a sığınmacıları uçaklarla gönderdiği anları gösteren görüntüler yer aldı.
Röpcke görüntülerdeki sığınmacıların Irak'ın kuzeyinden bölgeye gelen Kürtler olduğunu kaydetti.
Bir süredir Belarus ile Polonya sınır hattında bir sığınmacı krizi yaşanıyordu.
Bölgedeki sığınmacıların Irak'tan gelen Kürt sığınmacılar olduğu belirtilmekle beraber, Esed rejiminin olaya dahli kamuoyu tarafından bilinmiyordu.
Rejimin Rusya ile olan ilişkisi üzerinden bir süredir Belarus ile yakınlaştığı ifade ediliyor.
Esed'in amcası Rıfat Esed'in Suriye'ye dönüş sürecinde de Belarus'un rol oynadığı belirtiliyordu.
Kaynak: Mepa News