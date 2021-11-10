  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Avrupa Alman gazeteciden dikkat çeken iddia: Esed rejimi sınıra sığınmacı taşıyor
Avrupa

Alman gazeteciden dikkat çeken iddia: Esed rejimi sınıra sığınmacı taşıyor

Alman Bild muhabiri Julia Röpcke sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Avrupa’yı karıştıran ve Belarus-Polonya sınırında gerginliğe neden olan mültecilere ilişkin konuşan Röpcke, “Beşar Esed rejimi Belarus-Polonya sınırına sığınmacı taşıyor.” iddiasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 03:05:00 -
Alman gazeteciden dikkat çeken iddia: Esed rejimi sınıra sığınmacı taşıyor

Esed rejiminin Suriye'den Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıları uçakla Belarus'a gönderdiği ortaya çıktı.

Alman gazeteci Julian Röpcke Twitter'da yaptığı paylaşımda, Esed rejiminin başkent Şam'dan Belarus'a sığınmacıları uçaklarla gönderdiği anları gösteren görüntüler yer aldı.

Röpcke görüntülerdeki sığınmacıların Irak'ın kuzeyinden bölgeye gelen Kürtler olduğunu kaydetti.

Bir süredir Belarus ile Polonya sınır hattında bir sığınmacı krizi yaşanıyordu.

Bölgedeki sığınmacıların Irak'tan gelen Kürt sığınmacılar olduğu belirtilmekle beraber, Esed rejiminin olaya dahli kamuoyu tarafından bilinmiyordu.

Rejimin Rusya ile olan ilişkisi üzerinden bir süredir Belarus ile yakınlaştığı ifade ediliyor.

Esed'in amcası Rıfat Esed'in Suriye'ye dönüş sürecinde de Belarus'un rol oynadığı belirtiliyordu.

Kaynak: Mepa News

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhuriyet yazarından şaşırtan asgari ücret tahmini
Ekonomi

Cumhuriyet yazarından şaşırtan asgari ücret tahmini

Asgari ücret zammının ne olacağı herkes tarafından tartışılırken, hiç beklenmedik bir isimden hiç beklenmedik bir çıkış geldi. Cumhuriyet ga..
Habertürk'ten Sevilay Yılman açıklaması
Medya

Habertürk'ten Sevilay Yılman açıklaması

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın şehit yakını vatandaşın kız kardeşine yönelik ahlaksız sözleri sonrası akılalmaz güzellemele..
İlber Ortaylı'dan Atatürk çıkışı: Onu içen adam iflah olmaz
Gündem

İlber Ortaylı'dan Atatürk çıkışı: Onu içen adam iflah olmaz

Tarihçi İlber Ortaylı, 'Atatürk'ün ölüm sebebi siroz muydu?' sorusuna, ilginç bir cevap verdi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay