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Alman fintech'lere yatırım ilk çeyrekte 686 milyon avroya ulaştı

Almanya’da fintech start-up'ların aldığı toplam yatırım tutarı bu yılın ilk çeyreğinde 2018’e göre yüzde 111 artarak 686 milyon avroya yükseldi

02 Nisan 2019 Salı 13:03
Alman fintech'lere yatırım ilk çeyrekte 686 milyon avroya ulaştı

BERLİN (AA) - Almanya’da yeni veya genç girişimcilerin kurduğu fintech start-up'ların aldığı toplam yatırım tutarı bu yılın ilk çeyreğinde 686 milyon avroya ulaştı.

Barkow Danışmanlık tarafından açıklanan verilere göre, akıllı telefondan bankacılık yapılmasına, bankalar arası faiz oranlarının karşılaştırılmasına olanak tanıyan finansal start-up'larına yapılan yatırım bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 111 artarak 686 milyon avroya yükseldi.

Geçen yılın birinci çeyreğindeki toplam yatırım tutarı 325 milyon avro olarak kayıtlara geçmişti.

Alman finansal start-up'ları, dijital iş modelleri ve inovasyonlarıyla geleneksel bankalarla birlikte çalışırken bazen de kendi başlarına finansal sektörde faaliyet gösteriyor.

Risk sermayesi fonları, şirketler ve özel yatırımcılar, finansal start-up'lara, onların yeni fikirlerinin piyasanın ihtiyacını gidererek çok kar getireceği hedefiyle para yatırırken, geçen yıl risk sermayesi fonlarının Alman finansal start-up'larına yatırımı 1 milyar avroyu geçmişti.

Almanya’nın finansal start-up'ları arasında yer alan internet bankacılığı hizmeti sunan N26, bu yılın ocak ayında 260 milyon avroluk yatırım aldığını açıklamıştı. Küresel düzeyde de söz konusu start-up'lara yatırım ilgisinin artması dikkati çekiyor.

Fintech start-up'ların vermeye başladığı bankacılık hizmetlerinin Alman tüketicilerin ilgisini çekerken, bu şirketlerin geliştireceği yeni bankacılık hizmetlerinin geleneksel bankalar için “gelirlerini ve müşterilerini kaybetme riski” oluşturmasından da endişe ediliyor.

Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da ABD merkezli Paypal, Amazon, Google ve Apple gibi teknoloji şirketlerinin finansal hizmetleri yoğun şekilde kullanılırken, bunlarla rekabet edecek Alman şirketlerinin az olması kamuoyunda eleştirilere neden oluyor. Ayrıca, Alman sigorta ve emeklilik fonlarının start-up'lara yatırım yapmada geri kalması, ülkede start-up'lara yönelik büyük yatırımların genellikle ABD, Asya ve Güney Afrika’dan gelmesi de dikkati çekiyor.

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Haber Tarihi: 02 Nisan 2019 Salı 13:03
  1. Almanya
  2. fintech startuplar
  3. yatırım

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