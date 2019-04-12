“Alman ekonomisinin dinamizmi düşük ama yükseliş eğiliminde”

BERLİN (AA) - Almanya'da ekonominin daha az dinamik ancak hala yükseliş eğilimde olduğu bildirildi.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Alman ekonomisine yönelik aylık raporunu yayınladı. Buna göre, Alman ekonomisi karışık seyir göstermeye devam ediyor.

Bakanlığın raporunda, hizmet ve inşaat sektörünün iyi performans göstermeye devam ettiği belirtilerek, “Sanayi sektörü yavaşlayan küresel ekonomisi nedeniyle zayıf bir dönemden geçiyor." ifadesine yer verildi.

Hem küresel sanayi üretimi hem de küresel ticaretin geçen yılın sonunda düşüşe geçtiğinin hatırlatıldığı raporda, sanayi üretiminde düşüşün bu yılın ocak ayında devam ettiği kaydedildi.

Raporda, ocak ayında küresel ticarette hafif bir toparlanma olmasına rağmen geçen yılki seviyenin altında kaldığına vurgu yapılarak küresel İmalat Sanayi PMI’sinin bu yılın mart ayında haziran 2016’dan bu yana en düşük düzeyde gerçekleştiği hatırlatıldı.

Almanya’da mali politikaların desteklediği hane halkı gelirlerin arttığı, bunun da ülkede tüketim harcamalarını desteklediğinin aktarıldığı raporda, "İstihdam artmaya devam ederken işsizlik azalıyor. İstihdam oluşturmada ivme, vasıflı işçi açığının artması nedeniyle biraz yavaşlaması da ihtimal dahilinde.” değerlendirmesine yer verildi.

Öte yandan Der Spiegel dergisi, bugün yayınladığı bir haberde, Alman hükümetinin, küresel ticaret ihtilafları sonrasında yaşanan zayıf ihracat nedeniyle, ekonomik büyüme tahminini bu yıl için yüzde 1'den 0,5'e düşüreceğini iddia etti. Alman hükümetinin büyümeye yönelik yeni tahminini çarşamba günü açıklaması bekleniyor.

Daha önce, Almanya'nın önde gelen beş ekonomik düşünce kuruluşu, ülkede bu yıla ilişkin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla büyüme tahminini, Brexit ve küresel politik risklerin artmasından dolayı düşürerek yüzde 1,9'dan 0,8’ye revize etmişti.

Alman hükümetine ekonomik danışmanlık yapan Ekonomi Bilirkişi Kurulu da (SVR), zayıflayan küresel ekonomik büyüme göz önüne alındığında, ticarette korumacı önlemlerin artarak karmaşıklaşmasının Almanya'yı resesyona itme potansiyeline sahip olduğu uyarısını yapmıştı.

Brexit belirsizliği, ABD-Çin ticaret ilişkileri, otomobil sektöründeki yavaşlama ve yumuşak küresel talep ihracata dayalı Alman ekonomisini etkilemeye devam ediyor.