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Avrupa Alman ekonomisindeki durgunluk piyasayı yavaşlatıyor
Avrupa

Alman ekonomisindeki durgunluk piyasayı yavaşlatıyor

Yeniakit Publisher
2023-03-31 14:15:00 -
Alman ekonomisindeki durgunluk piyasayı yavaşlatıyor

Almanya`da işsiz sayısı, ekonomideki durgunluğun iş gücü piyasasında olağan bahar yükselişini yavaşlatmasıyla martta 16 bin artarak 2,54 milyona yükseldi.

Almanya Federal İş Ajansı (BA), işsizlik rakamlarına ilişkin mart ayı verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı, martta geçen aya kıyasla 16 bin artarak 2,54 milyona yükseldi. Piyasalarda işsiz sayısına ilişkin beklenti martta 1.000 artış olması yönündeydi.

Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı da martta yüzde 5,5'den yüzde 5,6'ya çıktı.

Federal İş Ajansı Başkanı Andrea Nahles, konuya ilişkin değerlendirmesinde, durgun olan ekonominin, Alman iş gücü piyasasındaki olağan bahar yükselişini yavaşlattığını belirterek "İş gücü piyasası mart ayında genel olarak güçlü kaldı. Ancak, ekonominin zayıf olması iş gücü piyasasında izini bırakıyor." ifadesini kullandı.

Analistler, Almanya'nın iş gücü piyasasının, Alman ekonomisinin ivme kaybetmesine rağmen son aylarda "gücünü" koruduğunu belirterek, ancak enflasyonun hala yüksek olması ve faiz oranlarının artmasıyla birlikte, harcama ve yatırım üzerindeki baskının istihdam üzerinde baskı oluşturmaya başlayabileceğine işaret etti.

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